Khai mạc Lễ hội đền Trần tỉnh Hưng Yên

TPO - Tối 1/3 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tỉnh Hưng Yên đã khai mạc lễ hội đền Trần năm 2026. Đây là lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi Hưng Yên được sắp xếp địa giới hành chính. Lễ hội diễn ra trong 5 ngày với tinh thần đoàn kết, phát triển.

Đại diện khách mời Trung ương, các bộ ngành và UBND tỉnh Hưng Yên làm lễ dâng hương trong đền vua Trần.

Phát biểu khai mạc tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết Lễ hội đền Trần năm 2026 được tổ chức trang trọng, quy mô và là lễ hội đầu tiên được diễn ra sau khi tỉnh được điều chỉnh địa giới hành chính.

“Lễ hội là dịp người dân trong tỉnh cả du khách tưởng nhớ, thành kính tri ân các bậc tiên đế, tiền nhân và gìn giữ nghi lễ truyền thống. Cùng với đó là thể hiện sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai; giữa giá trị lịch sử với khát vọng phát triển, giữa niềm tự hào dân tộc với trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quê hương, đất nước” - ông Ngọc nói.

Theo ông Ngọc, đây cũng là dịp để chúng ta củng cố tinh thần đoàn kết, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phát triển, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng Hưng Yên phát triển nhanh, xanh, bền vững, giàu bản sắc.

“Từ vùng đất phát tích của một vương triều rực rỡ, vững mạnh, văn trị và võ công bậc nhất trong lịch sử, Hưng Yên hôm nay đang viết tiếp hành trình mới, hành trình của phát triển, hội nhập và vươn tới tương lai phồn vinh, hạnh phúc” ông Ngọc khẳng định.

Đề cập đến tình hình phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển và kế thừa các thành quả của các bậc tiền bối, ông Ngọc cho biết trong không gian phát triển được mở rộng sau khi sáp nhập, hợp nhất địa giới hành chính, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chủ động đổi mới tư duy quản trị, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đã đạt gần 9%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, thu ngân sách nhà nước đạt trên 100.000 tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn quốc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm.

Theo ban tổ chức, Lễ hội đền Trần tỉnh Hưng Yên năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 1-5/3, tức từ ngày 13 đến hết ngày 17 tháng Giêng âm lịch) tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Trong khuôn khổ lễ hội còn tổ chức hoạt động Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24, phát động thực hiện "Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” trên địa bàn tỉnh và các giải thể thao như giải vật cầu, kéo co, vật tự do, vật dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc thắp hương trong lễ khai mạc đền Trần tối 1/3.

Dâng hương chúc văn bái yến trong đền vua Trần.

Khách mời Trung ương, các bộ ngành và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên dự lễ dâng hương trong đền vua Trần.

Đông đảo nhân dân tỉnh Hưng Yên tham dự lễ hội trong tối diễn ra khai mạc.

Lực lượng an ninh bảo vệ lễ khai mạc.