Bảo tháp Xá lợi Phật – 'trụ tâm linh' trên đỉnh Thiên Cấm Sơn

Trong chiến lược phát triển du lịch bền vững gắn với chiều sâu văn hóa – tâm linh, Núi Cấm không chỉ được tôn vinh là “nóc nhà” miền Tây Nam Bộ, mà còn là “miền linh địa” quy tụ niềm tin và khát vọng hướng thiện của hàng triệu Phật tử thập phương. Giữa tầng không mây phủ và trùng điệp non xanh, nơi đây hình thành một “quần thể tâm linh” hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc, giữa cảnh sắc và đức tin.

Nổi bật trong tổng thể ấy là Bảo tháp Xá lợi Phật – công trình tâm linh mang giá trị biểu tượng sâu sắc, vừa thiêng liêng về tín ngưỡng, vừa ấn tượng về nghệ thuật kiến trúc. Không chỉ là điểm chiêm bái, bảo tháp còn là “cột mốc tinh thần” giữa đại ngàn, nơi con người tìm thấy sự an trú trong hành trình hướng về điều thiện lành.

Bảo tháp Xá lợi Phật uy nghi.

Tọa lạc trên đỉnh Thiên Cấm Sơn thuộc địa phận tỉnh An Giang, Bảo tháp Xá lợi Phật được xây dựng trang nghiêm, hài hòa với cảnh quan núi rừng Thất Sơn. Công trình không chỉ là điểm nhấn kiến trúc mà còn là biểu tượng tinh thần, nơi lưu giữ xá lợi Phật – bảo vật thiêng liêng trong Phật giáo, tượng trưng cho “trí tuệ và giác ngộ”.

Từ xa nhìn lại, bảo tháp uy nghi nổi bật giữa nền trời xanh, tựa một “trụ tâm linh” soi rọi không gian đại ngàn. Kiến trúc tháp mang đường nét thanh thoát, cân đối, kết hợp giữa yếu tố truyền thống Á Đông và sự bền vững trong kết cấu hiện đại. Bao quanh là không gian thoáng đạt, tạo điều kiện để du khách chiêm bái trong sự tĩnh lặng và thành kính.

Trên bình diện văn hóa – tâm linh, sự hiện diện của Bảo tháp Xá lợi Phật đã góp phần định vị Núi Cấm như một trung tâm hành hương trọng yếu của vùng Tây Nam Bộ. Không chỉ là biểu tượng đức tin, bảo tháp còn trở thành “tọa độ tâm linh” quy tụ dòng người tìm về giữa non thiêng, gửi gắm ước nguyện an lành và thiện tâm đầu năm.

Chương trình diễn ra ngày 03/03/2026

Đặc biệt vào dịp Rằm tháng Giêng, đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới, được dân gian xem là “thời khắc viên mãn” – đông đảo Phật tử và du khách thập phương lại hội tụ nơi đây, thành kính dâng hương, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đạo an hòa. Trong khoảnh khắc ánh nguyệt hòa cùng tiếng chuông chùa ngân vang giữa núi rừng, niềm tin và hy vọng như được thắp sáng, lan tỏa khắp không gian linh diệu của non cao.

Chùa Vạn Linh bừng sáng trong ánh đèn vàng ấm áp, tỏa linh quang trầm mặc giữa non thiêng

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa đăng Thiên Cấm Sơn, nghi thức chiêm bái tại Bảo tháp trở thành điểm nhấn linh thiêng của toàn bộ chương trình. Sau khi tham gia lễ thắp đèn hoa đăng bên hồ, nhiều du khách tiếp tục hành trình lên khu vực bảo tháp, lắng nghe tiếng chuông ngân vang giữa không trung, để tâm hồn lắng dịu trong khoảnh khắc giao hòa giữa đất – trời – người.

Xá lợi Phật biểu tượng thiêng liêng của đức tin và lòng hướng thiện.

Đáng chú ý, việc phát triển hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hệ thống cáp treo hiện đại, đã tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo du khách tiếp cận công trình tâm linh này một cách an toàn và thuận tiện. Chỉ trong ít phút từ chân núi, hành trình lên đỉnh không còn là thử thách địa hình mà trở thành trải nghiệm thưởng ngoạn cảnh quan. Các chương trình ưu đãi vé cáp treo trong mùa lễ hội càng góp phần lan tỏa giá trị văn hóa tâm linh đến cộng đồng rộng rãi hơn.

Bảo tháp Xá lợi Phật không chỉ đóng vai trò là điểm chiêm bái, mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch tâm linh – sinh thái – nghỉ dưỡng tại KDL Lâm Viên Núi Cấm. Sự kết nối giữa công trình tâm linh trên đỉnh núi, không gian lưu trú dưới chân núi và hệ thống dịch vụ ẩm thực, tham quan đã tạo nên một chuỗi trải nghiệm trọn vẹn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách hiện đại.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng đề cao giá trị tinh thần và sự cân bằng nội tại, những điểm đến như Bảo tháp Xá lợi Phật càng có ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là nơi gửi gắm ước nguyện, đây còn là không gian để con người chiêm nghiệm, hướng thiện và tái tạo năng lượng tích cực.

Hàng ngàn hoa đăng lấp lánh trôi nhẹ, gửi trao ước nguyện an lành theo sóng nước miên man.

Thiên Cấm Sơn từ bao đời nay vốn đã là miền đất linh thiêng. Sự hiện diện của Bảo tháp Xá lợi Phật càng làm sâu sắc thêm tầng giá trị văn hóa – tâm linh của vùng đất Thất Sơn. Mỗi bước chân hành hương là một nhịp kết nối với truyền thống, mỗi nén hương dâng lên là một lời cầu chúc an hòa cho tương lai.

Hành trình về Núi Cấm vì thế không chỉ là chuyến đi tham quan, mà là chuyến đi của niềm tin. Và Bảo tháp Xá lợi Phật chính là điểm tựa tinh thần bền vững giữa mênh mang trời đất phương Nam.