Cá hố rồng dạt vào bãi biển Đà Nẵng

Thanh Hiền
TPO - Đây là loài cá sống ở vùng nước sâu, hiếm thấy, sự xuất hiện của nó cũng mang theo nhiều suy đoán của ngư dân.

cahodn.jpg
Cá hố rồng dạt vào biển Đà Nẵng.

Ngày 4/3, người dân Đà Nẵng phát hiện một con cá hố rồng (còn gọi là cá mái chèo) dạt vào bờ biển Mỹ Khê.

Hình dáng cá hố rồng giống cá hố thông thường, tuy nhiên phần vây lưng màu đỏ, trên miệng là "bộ râu" rất dài, màu cam đỏ bắt mắt. Sự xuất hiện của cá hố rồng thu hút sự hiếu kỳ của người dân, du khách.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) xác nhận cá hố rồng trôi vào bờ biển Mỹ Khê sáng cùng ngày. Cá dài gần 2 m, nặng khoảng 10 kg. BQL đã thông báo vụ việc với các đơn vị chức năng.

Cá hố rồng là loài sống lâu đời nhất được biết đến trong các loài cá có xương và cũng là loài cá có xương dài nhất thế giới. Chúng thường sống ở độ sâu 1.000 m so với mực nước biển.

Ông Huỳnh Văn Mười (ngư dân phường Sơn Trà) cho hay đây là loại cá rất hiếm gặp, nhất là ở vùng biển miền Trung.

"Sự xuất hiện của nó thường khiến nhiều người nghĩ tới những dự báo không hay về thời tiết, như mưa gió, bão lũ. Ở một số nước, điển hình là Nhật Bản, cá hố rồng được xem như điềm báo sóng thần, động đất. Tuy nhiên, đó là ở góc độ tín ngưỡng, còn tình hình thời tiết, thiên tai đã có các cơ quan chức năng dự báo, cảnh báo. Vì vậy không nên suy đoán, lo lắng thái quá", ông nói.

Thanh Hiền
