Khẩn trương đánh giá tác động từ tình hình Trung Đông, xây dựng kịch bản ứng phó

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; các bộ, ngành khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta, xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh điều này khi kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, trực tuyến với các địa phương, sáng 4/3.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên

Phiên họp thống nhất đánh giá, tình hình KTXH tháng 2 và 2 tháng tiếp tục xu hướng tích cực, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI bình quân 2 tháng tăng 3%; thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn nhiều giới hạn quy định.

Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt 601,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2%; giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng ước đạt 5,6% kế hoạch…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng lưu ý những tồn tại, hạn chế: Sức ép điều hành kinh tế vĩ mô lớn, nhất là lạm phát, tỷ giá, lãi suất, năng lượng trước tình hình thế giới phức tạp; tình hình sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn.

Cùng với đó, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn những bất cập, chưa thông suốt; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo cải thiện chưa nhiều.

Đề cập đến bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lưu ý những yếu tố tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh, kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Muốn vậy, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; các bộ, ngành, địa phương từ thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình tiếp tục tìm ra và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong phạm vi quản lý.

Công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế-xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phục vụ Hội nghị Trung ương 2, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI.

Các bộ, cơ quan, địa phương bám sát Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện tốt tất cả các khâu, nhất là trong giai đoạn cao điểm từ nay đến 15/3/2026.

Thủ tướng nhấn mạnh, kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bộ Ngoại giao chủ trì, các bộ, ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về chính sách tiền tệ, NHNN chủ trì công bố, công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng của cả năm 2026 và điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; dứt khoát không để kiểm soát được lạm phát-mất tăng trưởng, hoặc ngược lại.

Về chính sách tài khoá, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu các giải pháp phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, hỗ trợ chính sách tiền tệ; hướng dẫn các địa phương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, nhất là hạ tầng số.