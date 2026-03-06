Ca sĩ đóng phim: Chọn đường dài hay chỉ dạo chơi?

TP - Trái với quan điểm của đạo diễn Trường Giang “làm phim không vì tiền”, nhà sản xuất Mỹ Tâm thẳng thắn bày tỏ: “Không ai bỏ mấy chục tỷ đồng ra chỉ để làm phim cho vui”. Bẵng đi 7 năm kể từ phim Chị trợ lý của anh ra mắt, Mỹ Tâm mới trở lại màn ảnh rộng trong vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên trong bộ phim đầu tay của đạo diễn Mai Tài Phến. Nhiều khán giả đã dự đoán ngay, phim của Mỹ Tâm chắc chắn thắng, chỉ là chưa biết thắng bao nhiêu.

Hút doanh thu, xuất hiện điểm sáng

Khán giả có lý do để đặt niềm tin vào phim Tài của nhà sản xuất Mỹ Tâm. Trong làng ca nhạc, giọng ca Hẹn ước từ hư vô được gắn biệt danh “chị Đại” bởi giữ vững vị trí và phong độ trong suốt hơn hai chục năm trên sân khấu ca nhạc.

Như lời hát của Mỹ Tâm: “Vì khi yêu là sẽ luôn đúng, chẳng bao giờ đắn đo” (Đúng cũng thành sai), với những khán giả đã yêu thương Mỹ Tâm qua bao năm tháng, dù chất lượng phim Tài ra sao họ vẫn cứ mua vé ủng hộ thần tượng. Sáng 5/3, dù chưa chính thức ra rạp, phim Tài đã gặt trên 6 tỷ đồng, đứng thứ 3 phòng vé, chỉ sau Thỏ ơi và Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Phim Chị trợ lý của anh từng thành công về doanh thu. Ngay tuần công chiếu đầu tiên phim đã thu về khoảng 40 tỷ đồng, trong khi chi phí sản xuất gần 17 tỷ đồng.

Văn Mai Hương nhận mưa lời khen khi tham gia phim Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành.

Không chỉ khán giả, chuyên gia văn hóa, nghệ sĩ cũng đặt niềm tin vào doanh thu phim Tài. Nhạc sĩ Quốc Bảo, tác giả của nhiều ca khúc làm nên tên tuổi Mỹ Tâm chia sẻ không có thói quen xem phim Việt nên cũng sẽ không ra rạp xem Tài. Song ông đoán “chắc Tâm sẽ thắng doanh thu”. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Cương chung nhận định.

Năm qua, danh hài Xuân Hinh nổi như cồn khi tham gia MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy. Ông được nhiều khán giả khen bắn rap chẳng kém rapper chuyên nghiệp. Nhưng khi lấn sân điện ảnh với phim Mùi phở, may mắn lại không mỉm cười với kẻ chọc cười dân dã. Doanh thu của phim không cao kéo theo sự bóc tách, soi xét nam chính nhiều hơn. Từ hiện tượng NSƯT Xuân Hinh tham gia phim điện ảnh có thể thấy “sao” ca nhạc đóng phim cũng đối mặt không ít rủi ro. Nếu thành công như Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi là may mắn, là cơ hội nhưng nếu phim doanh thu thấp, kịch bản phim dở và nhiều yếu tố đi kèm kém, thì “sao” ca nhạc cũng bị ảnh hưởng danh tiếng ít nhiều. Điều này không chỉ xảy ra ở sao ca nhạc trong nước. Jennie nhóm BlackPink (Hàn Quốc) tham gia phim The Idol bị coi là nước cờ sai lầm của rapper, ca sĩ đình đám.

Hiện tượng ca sĩ đóng phim không mới. Nhưng gần đây, lực lượng “cầm mic” nhiệt tình xuất hiện trên màn ảnh rộng hơn, người sắm vai phụ, người ẵm vai chính. Cũng có những ca sĩ gây bất ngờ trong diễn xuất. Phương Mỹ Chi, đóng vai chính Mỹ Tiên trong Nhà gia tiên, góp phần làm nên cơn sốt phòng vé đầu năm 2025, cán mốc 225 tỷ đồng sau hơn 3 tuần khởi chiếu. Đạo diễn Huỳnh Lập dành nhiều lời khen cho giọng ca Ếch ngồi đáy giếng. Anh tiết lộ trong hai ngày đầu quay phim cô còn hơi khớp nhưng sau đó nhanh chóng hóa thân vào nhân vật, đến mức chỉ cần bấm máy là diễn được ngay. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn tự sáng tạo nhân vật theo cách riêng, đóng góp không ít vào lời thoại.

Mùa tết Bính Ngọ ghi nhận nhiều ca sĩ tham gia phim điện ảnh. Ở Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang, khán giả gặp HIEUTHUHAI. Idol ăn khách nhất, nhì trên thị trường ca nhạc hiện nay vào vai quản lý nhà hàng. Ngay khi phim chưa ra rạp thì thông tin HIEUTHUHAI góp mặt trong phim tết của Trường Giang đã gây sốt. Doanh thu trăm tỷ đồng của Nhà ba tôi một phòng có sự đóng góp không nhỏ của HIEUTHUHAI, anh là thanh nam châm hút khán giả trẻ tới rạp. HIEUTHUHAI cũng được khen duyên dáng khi lấn sân phim ảnh. Phim của Trường Giang còn có sự góp mặt của ca sĩ Ngô Kiến Huy.

Mỹ Tâm vừa là nhà sản xuất, vừa tham gia diễn xuất trong phim Tài của đạo diễn Mai Tài Phến.

Nhưng phim Tết Bính Ngọ tập hợp nhiều ca sĩ, rapper phải kể đến Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành: LyLy, Pháo, Văn Mai Hương, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương... Trong đó, tạo bất ngờ chính là Văn Mai Hương. Giọng ca Đại minh tinh thủ vai Hải Lan, một phụ nữ xinh đẹp, giàu có và… “mỏ hỗn”. Nhiều khán giả thích thú với diễn xuất của Văn Mai Hương và mong được thấy cô trong những phim khác với dạng vai khác.

Lợi thế cũng thành thử thách

TS. Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dành lời khen cho diễn xuất của nữ ca sĩ Văn Mai Hương trong phim Thỏ ơi. “Văn Mai Hương lần đầu tiên tham gia phim điện ảnh nhưng vào vai nhuần nhuyễn, là một trong những điểm tạo nên thành công của phim”, bà nói. Bà cũng dành lời khen cho người thủ vai chị Bờ Vai, ca sĩ LyLy, tuy cô ấy diễn chưa nhiều màu sắc như Văn Mai Hương nhưng lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, như thế đã tốt rồi.

NSƯT Lê Thiện cũng khen Văn Mai Hương. “Cô ấy đóng rất hay. Xem phim này tôi chỉ nhớ tới vai diễn của Văn Mai Hương và Trấn Thành”, bà nói. Theo bà, các ca sĩ nhộn nhịp tham gia phim điện ảnh là tín hiệu đáng mừng, bởi điều này giúp màn ảnh rộng đa dạng sắc màu khi có thêm những gương mặt mới. Các ca sĩ đóng phim không có kỹ thuật nhưng lại rất đời thường, được lòng khán giả. Những diễn viên có kỹ thuật đóng vai của Văn Mai Hương trong Thỏ ơi chưa chắc đã diễn hay bằng.

NSƯT Lê Thiện tham gia phim Tài của nhà sản xuất Mỹ Tâm. Trong quá trình làm việc, bà đánh giá sự hồn nhiên, tự nhiên của Mỹ Tâm. “Kể cả trên phim cô ấy vẫn giữ được sự tự nhiên, mộc mạc. Ngay vẻ ngoài của cô ấy cũng vẫn như khán giả thường thấy, không có gì xa lạ. Gương mặt không can thiệp thẩm mỹ là lợi thế của Mỹ Tâm, khán giả màn ảnh rộng đang thèm những gương mặt không dao kéo. Mỹ Tâm thoại rất dễ thương, như không diễn”, bà nói. Nghệ sĩ gạo cội ví những ca sĩ đóng phim như Văn Mai Hương, Mỹ Tâm giống những bông hoa rừng mang hương sắc riêng.

Tuy nhiên, những bông hoa rừng tỏa hương dài lâu hay chóng tàn, không ai dự đoán được. TS. Trần Thị Phương Lan nhìn nhận: "Phương Mỹ Chi, Văn Mai Hương hay các ca sĩ lấn sân phim ảnh có đi xa được hay không, rất khó nói. Vì vấn đề này phụ thuộc nhiều yếu tố như đạo diễn, kịch bản phim… Không có nghĩa ca sĩ thành công trong phim trước thì các phim khác cũng tự động thành công. Sự hóa thân vào nhân vật cần nhiều trải nghiệm".

NSƯT Thanh Hiền, nữ chính phim Lật mặt 7: Một điều ước khẳng định, ca sĩ lấn sân phim ảnh có nhiều lợi thế. “Họ từng đứng trước công chúng, đứng trên sân khấu, nên có sự tự tin trước máy quay. Khi biểu diễn ca nhạc họ cũng phải diễn xuất. Ca sĩ thời nay thường sở hữu ngoại hình tốt. Đó là những ưu điểm giúp họ thuận lợi hơn khi tham gia phim ảnh”, bà nói. Nhưng nữ nghệ sĩ có tuổi nghề bền bỉ cũng nhắc nhở: “Điện ảnh đòi hỏi cảm xúc thật hơn và chắc chắn khó hơn việc ca sĩ diễn trên sân khấu hay trong MV”.

Nếu muốn đi đường dài với nghiệp diễn thì ca sĩ trước hết cần đam mê. NSƯT Thanh Hiền lấy ví dụ từ chính hành trình của bà - không được đào tạo bài bản về diễn xuất, chỉ có lòng yêu nghề mãnh liệt. “Tôi tin khi đã có tình yêu, có tâm huyết thì sớm hay muộn cũng chạm đến thành công”, NSƯT Thanh Hiền nói.

Trong lúc này, nhiều khán giả đang tranh luận về cát-xê của các ca sĩ tham gia phim Thỏ ơi. Mạng xã hội lan truyền, ca sĩ LyLy nhận thù lao cao nhất phim 1,2 tỷ đồng. Rapper Pháo nhận 700 triệu đồng. Trong khi đó, “điểm sáng” Văn Mai Hương chỉ nhận được 500 triệu đồng. Nhưng đạo diễn Trấn Thành đã lên tiếng thông tin trên là sai sự thật. Trừ những người trong cuộc, không ai biết cát-xê của các diễn viên trong Thỏ ơi ra sao. Nhưng một số người làm nghề cho rằng khó có chuyện ca sĩ LyLy, thủ vai chính nhận thù lao 1,2 tỷ đồng. Đây là con số trong mơ với người chân ướt chân ráo tham gia phim ảnh. Theo NSƯT Thanh Hiền thu nhập của ca sĩ nhìn chung cao hơn diễn viên đóng phim. Bà nói: “Ca sĩ hát một đêm được vài chục triệu, vài trăm triệu thậm chí cả tỷ đồng. Còn diễn viên như tôi, ngay cả nhận vai chính của phim điện ảnh doanh thu cao, cũng không được nhiều. Mà bao nhiêu năm mới có một vai chính, có khi cả đời đóng phim chỉ một lần được sắm vai chính”.