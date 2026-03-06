Ra mắt sách của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Với dung lượng hơn 900 trang, cuốn sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển" của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phản ánh rõ nét tư duy chiến lược, tầm nhìn toàn diện và kiên định chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ trong suốt hai nhiệm kỳ (2006-2016) về đổi mới, kiến tạo, hội nhập và phát triển.

Chiều 6/3, tại TPHCM, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Buổi lễ được tổ chức tại hội Đại học An ninh nhân dân, kết nối trực tuyến tới hơn 4.000 học viên.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm trao tặng sách cho các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cuốn sách Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển tuyển chọn hơn 50 bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Với dung lượng hơn 900 trang, cuốn sách phản ánh rõ nét tư duy chiến lược, tầm nhìn toàn diện và kiên định chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ trong suốt hai nhiệm kỳ (2006-2016) về đổi mới, kiến tạo, hội nhập và phát triển.

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ giai đoạn 2006-2016 tổ chức thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới, góp phần đưa đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong 40 năm đổi mới.

Bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn trong tác phẩm bao quát nhiều lĩnh vực, tập trung vào việc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, kiến tạo và hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nội dung cuốn sách không chỉ ghi lại dấu ấn của một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình đổi mới toàn diện của đất nước, mà còn gợi mở nhiều vấn đề có giá trị trong hiện tại và tương lai - những yếu tố cốt lõi để Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh nội dung cuốn sách của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có giá trị lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc, phản ánh sinh động một giai đoạn phát triển có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam.

"Tác phẩm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về các cơ hội và thách thức đan xen của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, những thành tựu to lớn của đất nước trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển đất nước nhanh, bền vững, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu", PGS.TS. Vũ Trọng Lâm bày tỏ.

Tại buổi lễ, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước.