Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự ra mắt vở 'Đế đô sóng cả'

TPO - Vở cải lương “Đế đô sóng cả” của Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra tối 5/3 tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự chương trình.

Buổi biểu diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nằm trong chương trình lưu diễn của Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ tại các tỉnh phía Bắc, nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ đã có các buổi biểu diễn tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh (Hà Nội) và rạp Kim Mã (Hà Nội).

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng hoa Phó Giám đốc Sở VHTTDL Tây Ninh - Lê Quang Chánh.

Tại buổi diễn, ông Lê Quang Chánh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh - cho biết việc đưa Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ ra biểu diễn tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc thể hiện mong muốn lan tỏa loại hình nghệ thuật này đến khán giả trên mọi miền đất nước, để công chúng thêm yêu mến, hiểu và cùng gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống cải lương.

Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Quang Chánh kỳ vọng vở diễn sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng, đồng thời gợi mở nhiều suy ngẫm về trách nhiệm, bản lĩnh và tinh thần vì nước, vì dân.

Ông Lê Quang Chánh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Tây Ninh - phát biểu tại buổi diễn.

Trong lần lưu diễn này, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ đã mang vở Đế đô sóng cả tới khán giả Hà Nội. Tác phẩm Đế đô sóng cả (Tác giả kịch bản: TS. NSND Triệu Trung Kiên, chuyển thể cải lương: soạn giả Hoàng Song Việt, đạo diễn: NSND Giang Mạnh Hà) khai thác hình tượng Thái hậu Dương Vân Nga trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động ở nước ta thời Đinh, Tiền Lê.

Vở diễn giúp khán giả hiểu rõ hơn về những câu chuyện đầy sâu sắc về thời cuộc, tình người, những giằng xé, đắn đo của người gánh trên vai trọng trách lịch sử.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các đại biểu theo dõi vở diễn.

Vở diễn trở nên đặc biệt hơn khi có sự đổi mới mang đậm màu sắc dấu ấn sân khấu miền Nam so với phiên bản của Nhà hát Cải lương Việt Nam trước đây từng đoạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009.

Vở diễn quy tụ nhiều gương mặt trẻ từ cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ như Lê Hoàng Nghi, Lâm Thị Kim Cương, Lê Thị Diệu Hiền… góp phần mang đến hơi thở trẻ trung, hiện đại cho sân khấu này.

Vở cải lương Đế đô sóng cả khai thác hình tượng Thái hậu Dương Vân Nga trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động ở nước ta thời Đinh, Tiền Lê.

Nét đặc sắc của vở nằm ở chất trữ tình đặc trưng của cải lương Nam Bộ, thể hiện qua giọng ca ngọt ngào, truyền cảm cùng phong thái biểu diễn chắc chắn, qua đó khắc họa rõ nét tâm trạng và tính cách nhân vật. Sự đan xen hài hòa giữa ca và thoại giúp nhân vật bộc lộ rõ chiều sâu nội tâm, tạo nên nhiều lớp diễn giàu cảm xúc.

Vở diễn được tổ chức tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cũng góp phần đưa loại hình sân khấu truyền thống cải lương tới gần hơn với thế hệ trẻ. Đây cũng được xem là một hướng đi nhằm góp phần lan tỏa và nuôi dưỡng tình yêu đối với nghệ thuật sân khấu truyền thống trong môi trường học đường.