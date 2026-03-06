Nyepi là gì mà khiến cả hòn đảo Bali như... ngừng thở?

TPO - Nyepi không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà còn là trải nghiệm văn hóa độc đáo. Vào ngày này, Bali như "ngừng thở", không ánh đèn, không tiếng xe cộ.

Lễ hội Nyepi được xem là lễ đón năm mới độc đáo của người Bali, Indonesia. Đây là thời gian cả hòn đảo như chìm vào sự tĩnh lặng và thiêng liêng. Năm 2026, lễ hội Nyepi - hay còn gọi là Ngày im lặng - diễn ra từ 6h sáng 19/3 đến 6h sáng 20/3, theo giờ địa phương.

Từ “Nyepi” trong tiếng Bali cũng mang ý nghĩa “giữ im lặng”. Đây là ngày mà mọi người ngồi thiền để mong được gần gũi hơn với vị thần tối cao của họ (Hyang Widhi Wasa) thông qua cầu nguyện.

﻿ Trước và sau ngày Nyepi, người dân Bali tham gia nhiều nghi lễ độc đáo.

Nyepi không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà còn là trải nghiệm văn hóa độc đáo. Vào ngày này, Bali như "ngừng thở", không ánh đèn, không tiếng xe cộ. Hành trình của Nyepi bắt đầu từ những ngày trước lễ chính. Đó là thời gian của Melasti - nghi thức thanh tẩy long trọng. Để thực hiện nghi thức này, dòng người diễu hành ra biển với các linh vật và lễ vật, cầu nguyện để gột rửa mọi ô uế trong cuộc sống.

Đêm trước lễ hội Nyepi, người dân tổ chức lễ rước những bức tượng quỷ khổng lồ được chế tác tinh xảo từ giấy và tre. Cộng đồng người Bali cùng nhau diễu hành qua các con phố, tái hiện cuộc chiến giữa thiện và ác, xua đuổi mọi điều xấu xa.

Ngày chính hội tĩnh lặng hoàn toàn, không có hoạt động du lịch nào diễn ra. Người dân Bali cùng nhau chìm vào thiền định, tự soi xét bản thân và tìm kiếm sự hài hòa giữa con người và vũ trụ.

Đường phố vắng lặng trong lễ đón năm mới độc đáo của người Bali.

Theo quy định ở Bali, khách du lịch nước ngoài phải mặc trang phục kín đáo. Du khách có thể tự do làm mọi việc trong khách sạn nhưng không được phép ra bãi biển hay đường phố vui chơi, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp. Cảnh sát, nhân viên an ninh tuần tra sẽ đảm bảo các lệnh cấm được tuân thủ. Nếu vi phạm, du khách có thể bị trục xuất.

Khách du lịch được khuyến cáo cố gắng giữ im lặng và ánh sáng ở mức tối thiểu để duy trì bầu không khí yên tĩnh.

Trong ngày im lặng, sân bay và các điểm tham quan du lịch đều đóng cửa. Khách sạn không kiểm tra người ra vào trong thời gian này. Toàn bộ phương tiện giao thông trên đảo ngừng hoạt động.

Để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của du khách, vào ngày Nyepi, nhiều khách sạn cung cấp ba bữa ăn đầy đủ cho khách trong ngày. Hồ bơi, spa và phòng tập thể dục vẫn mở cửa, wifi hoạt động như bình thường.

Sau Nyepi là ngày Ngembak Geni (ngày thắp lửa), được tổ chức như một ngày đầu năm mới ở Bali. Người dân được phép đốt lửa và sử dụng điện trở lại. Đây là lúc những người theo đạo Hindu ở Bali đến thăm gia đình, hàng xóm, tụ tập bạn bè để cùng thực hiện một số nghi lễ tôn giáo.

Dù chỉ kéo dài một ngày, Nyepi để lại dư âm lâu dài. Nhiều du khách coi đây là trải nghiệm hiếm có, coi sự tĩnh lặng như món quà quý giá giữa nhịp sống xô bồ thường nhật.