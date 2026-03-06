Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Tận thấy con đường giữa biển 'độc nhất vô nhị' ở Việt Nam

Hiếu Duy - Dương Triều - Công Hướng

TPO - Nằm trong vùng lõi Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, quần đảo Điệp Sơn sở hữu một "đặc sản" thiên nhiên hiếm có: Dải cát trắng nổi lên giữa biển khơi mỗi khi thủy triều rút. Trải nghiệm dạo bước giữa đại dương mênh mông là điểm nhấn khó quên cho bất kỳ ai đặt chân đến hòn đảo hoang sơ này.

Video: Đảo Điệp Sơn từ góc quay flycam.

Quần đảo gồm ba hòn nhỏ nằm gần nhau, được nối bởi một doi cát tự nhiên dài khoảng 600-800 m, rộng trung bình 1-2 m. Khi thủy triều xuống, dải cát trắng dần lộ ra, tạo thành lối đi xuyên biển độc đáo. Mực nước hai bên thường chỉ cao ngang mắt cá chân đến đầu gối, trong và lặng, có thể nhìn thấy cá nhỏ bơi dưới chân.

tp-diepson.jpg

Khoảng thời gian từ sáng sớm đến đầu giờ chiều là lúc con đường hiện rõ nhất, tùy theo lịch triều mỗi ngày. Khi nước dâng, lối đi chìm dưới mặt biển, trả lại khung cảnh liền mạch của đại dương.

Trải nghiệm sải bước giữa đại dương

Bước đi giữa biển khơi là một trải nghiệm hiếm có. Từ con đường cát, du khách có thể phóng tầm mắt ra bốn phía là biển xanh mênh mông, xa xa là những dãy núi hùng vĩ bao quanh vịnh Vân Phong. Vào những ngày nắng đẹp, mặt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tạo nên một khung cảnh cực kỳ ấn tượng.

dji-20251103143137-0105-d-1941.jpg
Du khách với những trải nghiệm thú vị.
tp-dji-20251103143534-0113-d.jpg
duy05233-7719.jpg
doepson-1158.jpg
Con đường giữa biển ở Đảo Điệp Sơn hút khách nhờ trải nghiệm đi bộ giữa đại dương.

Bên cạnh việc check-in trên "con đường trên biển", du khách có thể chèo thuyền kayak, tắm biển hoặc thong dong dạo chơi quanh làng chài. Nhịp sống nơi đây vẫn vẹn nguyên nét mộc mạc với những nếp nhà san sát ven bờ và thuyền thúng neo đậu bình yên trước cửa.

Ăn, ở trên đảo

Điệp Sơn chưa phát triển hệ thống hàng quán phục vụ đại trà. Trên đảo hầu như không có nhà hàng cố định; du khách muốn dùng bữa cần đặt trước với homestay hoặc người dân địa phương. Thực đơn chủ yếu là hải sản đánh bắt trong ngày như cá, mực, tôm, ghẹ, chế biến đơn giản theo kiểu gia đình.

tp-dao-diep-son00009.jpg
Du khách đến với đảo Điệp Sơn.

Lưu trú trên đảo gồm ba hình thức chính:

Ở nhà dân (homestay): Phòng nghỉ cơ bản, số lượng hạn chế, phù hợp khách muốn trải nghiệm sinh hoạt làng chài.

Cắm trại ven biển: Có thể tự chuẩn bị lều hoặc thuê từ người dân, thích hợp nhóm bạn trẻ.

Phòng nghỉ nhỏ trên đảo: Một số hộ cải tạo nhà làm phòng cho khách thuê, tiện nghi ở mức đơn giản.

Do điều kiện hạ tầng còn hạn chế, du khách được khuyến nghị chủ động chuẩn bị đồ cá nhân cần thiết và liên hệ đặt chỗ trước, đặc biệt vào cuối tuần hoặc mùa cao điểm.

Di chuyển và những lưu ý quan trọng

Từ Nha Trang, du khách đi khoảng 60 km đến cảng Vạn Giã, sau đó đi tàu hoặc ca nô ra đảo, thời gian 20-30 phút tùy phương tiện. Thời điểm phù hợp để tham quan là mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 7 năm sau, khi biển êm và ít mưa.

dji-20251103143728-0127-d-524.jpg
dji-20251103143624-0118-d-8112.jpg
dji-20251103152746-0207-d-8754.jpg
Đảo Điệp Sơn mang vẻ đẹp hoang sơ với thảm thực vật xanh mướt.

Du khách nên theo dõi lịch thủy triều để chọn khung giờ con đường lộ rõ. Việc mang giày dép dễ tháo, hạn chế xả rác và tuân thủ hướng dẫn của người dân địa phương được khuyến nghị nhằm bảo vệ cảnh quan tự nhiên.

dji-20251103144949-0158-d-1247.jpg
tp-dao-diep-son00006.jpg
tp-dao-diep-son00001.jpg
Con đường cát trắng độc đáo vắt ngang mặt biển.
tp-dao-diep-son00014.jpg
Du khách ngắm hoàng hôn trên đảo.

Sự nổi tiếng của con đường giữa biển đã đưa Điệp Sơn trở thành điểm đến quen thuộc trong bản đồ du lịch miền Trung. Hiện nay, chính quyền và cộng đồng địa phương đang hướng đến phát triển du lịch bền vững nhằm giữ gìn trọn vẹn dải cát tự nhiên - "thỏi nam châm" tạo nên sức hút riêng biệt của hòn đảo này.

dji-20251103144826-0152-d-9259.jpg

Hiếu Duy - Dương Triều - Công Hướng
