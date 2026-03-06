Căng thẳng Trung Đông leo thang, vé máy bay từ Việt Nam đi châu Âu hết sạch

TPO - Căng thẳng quân sự tại Trung Đông buộc nhiều hãng hàng không phải đổi đường bay để tránh vùng chiến sự, khiến vé từ Việt Nam đi châu Âu khan hiếm và tăng mạnh. Nhiều chặng bay thẳng đã hết sạch ghế phổ thông, trong khi vé hạng thương gia có chuyến lên tới hơn 200 triệu đồng một chiều.

Có tiền cũng không mua được vé

Có kế hoạch sang Pháp tập huấn thể thao vào giữa tháng 3, chị Lộc Đào (Hà Nội) chật vật rà soát hàng loạt trang web bán vé máy bay nhưng đành bất lực vì không thể đặt được chỗ. Bất đắc dĩ, chị Đào phải mua vé bay từ Hà Nội quá cảnh qua Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) rồi từ đây bay tiếp sang Paris, Pháp.

Cùng chung cảnh ngộ, anh Hoàng Nam (ở Hà Nội) có chuyến đi công việc gấp sang Đức vào tuần tới cũng "đỏ mắt" tìm vé nhưng hệ thống chỉ hiển thị những mức giá hàng chục triệu đồng cho vị trí ghế cuối cùng.

Chị Đào phải mua vé bay từ Hà Nội qua Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) rồi bay tiếp sang Paris, hiện tại không thể đặt được vé bay thẳng sang Paris. Ảnh: NVCC.

Tình cảnh "có tiền cũng khó mua vé" như chị Đào và anh Nam diễn ra phổ biến.

Theo khảo sát trên hệ thống đặt vé trực tuyến của Vietnam Airlines, từ nay đến ngày 13/3, toàn bộ chuyến bay từ Hà Nội và TPHCM đi Paris (Pháp) không đặt được vé. Sang ngày 14/3, lượng vé chặng Hà Nội - Paris tiếp tục cạn kiệt; vé phổ thông giá dao động 27-37 triệu đồng/chiều và đã hết, vé hạng thương gia ở mức gần 80,5 triệu đồng/chiều và còn rất ít. Với chặng TPHCM - Paris, số lượng vé phổ thông ít ỏi đang có mức giá từ 37,5 triệu đồng/chiều, vé thương gia từ 80,4 triệu đồng/chiều.

Chặng bay từ Việt Nam đến Frankfurt (Đức) cũng "cháy vé" đến ngày 13/3. Sau ngày 15/3 vé phổ thông cũng đang cạn kiệt, vé thương gia đã hết. Từ TPHCM đi Frankfurt, giá phổ thông từ 34,7 triệu đồng và hạng thương gia hơn 85 triệu đồng/chiều, còn rất ít vé.

Máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Frankfurt - Đức. Ảnh: VNA.

Không chỉ các hãng trong nước, hệ thống bán vé của nhiều hãng hàng không quốc tế cũng ghi nhận tình trạng khan hiếm ghế phổ thông trên các chặng từ Hà Nội và TPHCM đi Paris, London hay Frankfurt.

Phần lớn các chuyến bay chỉ còn hạng thương gia với mức giá rất cao. Điển hình là vé máy bay của Hãng hàng không Emirates ngày 10/3 chặng Hà Nội - London, Anh (nối chuyến qua Dubai) đang được niêm yết với giá hơn 219 triệu đồng/vé một chiều, vé hạng nhất.

Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay từ Hà Nội và TPHCM đi châu Âu hiện phải bay qua không phận Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Azerbaijan và Georgia nhằm đảm bảo an toàn.

Theo tính toán của cơ quan quản lý, việc điều chỉnh đường bay khiến chi phí tăng thêm khoảng 2.000 USD/chuyến. Nếu xung đột tiếp tục leo thang, các hãng còn có thể phải trả thêm phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh, tăng khoảng 10-15% đối với các tàu bay khai thác tuyến xuyên lục địa.

Nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện có 3 hãng hàng không Trung Đông gồm Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways khai thác 6 đường bay từ Abu Dhabi, Dubai, Jebel Ali và Doha đến Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, với tần suất khoảng 12 chuyến/ngày.

Các sân bay tại Doha, Dubai và Abu Dhabi lâu nay đóng vai trò trung chuyển hành khách từ châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi đến Việt Nam. Trong tháng 1, các hãng này vận chuyển khoảng 141.000 hành khách và 11.000 tấn hàng hóa. Tuy nhiên, kể từ ngày 28/2, nhiều chuyến bay đã bị hủy, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hành khách.

Ngoài ra, nếu tình hình kéo dài, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không tại Việt Nam cũng chịu tác động tài chính đáng kể.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) có thể thất thu gần 250.000 USD mỗi tuần, tương đương 1 triệu USD mỗi tháng. Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ước tính thất thu khoảng 10,9 triệu USD mỗi tháng từ phí phục vụ hành khách và dịch vụ tại cảng hàng không...