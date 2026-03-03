Hà Nội xao xuyến mùa hoa ban tím, phong linh nhuộm vàng góc phố

TPO - Những ngày đầu tháng 3, hoa ban tím biếc cùng phong linh vàng rực đồng loạt bung nở, nhuộm dịu cả những góc phố Thủ đô thân quen. Hương sắc mong manh len qua từng con đường, khẽ chạm vào ký ức, khiến lòng người bỗng xao xuyến giữa nhịp sống vội vàng.

Mùa hoa về trên phố, hương sắc làm lòng người xao xuyến.

Mùa hoa ban Hà Nội thường bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến hết tháng 3 . Các tuyến đường như Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Thanh Niên hay Yên Phụ là những nơi được trồng nhiều nhất . Khi bung nở rực rỡ, sắc hoa trắng và tím xen kẽ tạo nên một không gian tươi tắn, sinh động ngay giữa lòng Thủ đô .

Sắc ban tím như mang theo hơi thở của núi rừng Tây Bắc, thổi vào những con đường Hà Nội một nét thơ mộng rất riêng.

Lúc này, con đường Bắc Sơn như hóa thành một “phim trường” ngoài trời khổng lồ, nhanh chóng thu hút đông đảo các bạn trẻ tìm đến để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Mỗi mùa hoa nở, Hà Nội lại trở nên dịu dàng hơn, đủ sức níu chân cả người dân lẫn du khách ghé thăm.



Cùng thời điểm những ngày đầu tháng 3, hoa phong linh cũng bắt đầu nở rộ, nhuộm vàng cả góc phố Lý Thường Kiệt và khu vực quanh Hỏa Lò.

Hàng cây gần như rụng hết lá, chỉ còn lại các chùm hoa vàng ken dày trên cành. Từ xa, cả đoạn đường nổi bật như được phủ một lớp ánh vàng óng dưới ánh nắng.

Cảnh sắc nhuộm vàng góc phố trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nhiếp ảnh gia và những người yêu cái đẹp tìm đến ghi hình.

Hoa phong linh có nguồn gốc từ Nam Mỹ, du nhập vào Việt Nam khoảng một thập kỷ nay. Loài cây này thường rụng lá vào mùa khô và nở hoa rực rỡ nhất vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 5, mang đến một khung cảnh thơ mộng hiếm có.