Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sà lan tông cầu Ghềnh, nhiều người bị thương, đường sắt Bắc Nam tê liệt

Hương Chi - Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trưa 6/3, lực lượng chức năng phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), đang có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sà lan chở hàng trên sông Đồng Nai va chạm vào cầu.

Theo thông tin ban đầu, trưa 6/3, sà lan chở hàng số hiệu NP8437 đi trên sông Đồng Nai, hướng cầu Hóa An về cầu Đồng Nai đã va chạm mạnh vào nhịp giữa cầu Ghềnh.

Cú va chạm gây chấn động mạnh khiến đường sắt bị xô lệch, lan can đường bộ bị hư hỏng và một số xe máy đang đi trên cầu (phần cầu đường bộ) bị đổ vào lan can cầu khiến ít nhất 6 người bị thương.

dn-1.jpg
dn-3.jpg
Hiện trường vụ sà lan va chạm cầu trên sông Đồng Nai

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Biên Hòa Viên Hồng Tiến cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường, nắm tình hình, nhanh chóng đưa những người bị thương đi cấp cứu; đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.

Ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Biên Hòa-Dĩ An và 2 đầu cầu nhằm phục vụ công tác điều tra.

dn-2.png
Cầu hư hỏng sau sự cố
dn.jpg
Xe máy đổ trên cầu khi xảy ra vụ việc

Cầu Ghềnh là cầu đường sắt và xe máy trên sông Đồng Nai nối từ cù lao Hiệp Hòa (phường Trấn Biên) sang phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, vào năm 2016, một chiếc tàu kéo sà lan từ hạ nguồn lên thượng nguồn sông Đồng Nai đã đâm vào trụ cầu Ghềnh làm hai nhịp cây cầu này sập xuống sông Đồng Nai.

Hương Chi - Mạnh Thắng
#tàu hàng #sông Đồng Nai #va chạm cầu #Biên Hòa #cầu Ghềnh #tai nạn giao thông #hậu quả

Xem thêm

Cùng chuyên mục