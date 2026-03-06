Sà lan tông cầu Ghềnh, nhiều người bị thương, đường sắt Bắc Nam tê liệt

TPO - Trưa 6/3, lực lượng chức năng phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), đang có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sà lan chở hàng trên sông Đồng Nai va chạm vào cầu.

Theo thông tin ban đầu, trưa 6/3, sà lan chở hàng số hiệu NP8437 đi trên sông Đồng Nai, hướng cầu Hóa An về cầu Đồng Nai đã va chạm mạnh vào nhịp giữa cầu Ghềnh.

Cú va chạm gây chấn động mạnh khiến đường sắt bị xô lệch, lan can đường bộ bị hư hỏng và một số xe máy đang đi trên cầu (phần cầu đường bộ) bị đổ vào lan can cầu khiến ít nhất 6 người bị thương.

Hiện trường vụ sà lan va chạm cầu trên sông Đồng Nai

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Biên Hòa Viên Hồng Tiến cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường, nắm tình hình, nhanh chóng đưa những người bị thương đi cấp cứu; đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.

Ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Biên Hòa-Dĩ An và 2 đầu cầu nhằm phục vụ công tác điều tra.

Cầu hư hỏng sau sự cố

Xe máy đổ trên cầu khi xảy ra vụ việc

Cầu Ghềnh là cầu đường sắt và xe máy trên sông Đồng Nai nối từ cù lao Hiệp Hòa (phường Trấn Biên) sang phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, vào năm 2016, một chiếc tàu kéo sà lan từ hạ nguồn lên thượng nguồn sông Đồng Nai đã đâm vào trụ cầu Ghềnh làm hai nhịp cây cầu này sập xuống sông Đồng Nai.