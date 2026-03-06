Cam kết của Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội khi ứng cử đại biểu HĐND

TPO - Ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, cam kết sẽ phối hợp triển khai các chương trình bóng đá học đường theo hướng bài bản, có lộ trình huấn luyện rõ ràng, gắn kết giữa nhà trường, gia đình và tổ chức chuyên môn...

Sáng 6/3, người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đơn vị bầu cử số 30) tiếp xúc cử tri tại các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh.

Tại Đơn vị bầu cử số 30 có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tham dự, gồm: Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh; ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; ông Trương Văn Tân, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Minh; ông Đoàn Văn Thành, cán bộ Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội; ông Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng; bà Lê Hồng Vân, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Thịnh B, xã Quang Minh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hữu Thắng.



Trình bày chương trình hành động tại hội nghị, ông Đỗ Vinh Quang - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội cho biết, sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của Thủ đô nói chung, 4 xã nói riêng.

Với vai trò Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội và từ kinh nghiệm bản thân, ông Quang nhận định: "Mỗi tài năng đều cần một môi trường khởi đầu phù hợp. Tôi tin rằng tại các xã Quang Minh, Mê Linh, Tiến Thắng và Yên Lãng cũng có rất nhiều em nhỏ có tiềm năng, chỉ cần được tạo điều kiện đúng cách".

Từ nhận thức đó, ông Quang cam kết sẽ phối hợp triển khai các chương trình bóng đá học đường theo hướng bài bản, có lộ trình huấn luyện rõ ràng, gắn kết giữa nhà trường, gia đình và tổ chức chuyên môn; đồng thời tuyển chọn, đào tạo năng khiếu ngay tại địa phương. Ông Quang mong muốn từ những sân bóng tại các xã sẽ có thêm những em nhỏ được đào tạo bài bản và có cơ hội phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí là tuyển thủ quốc gia trong tương lai.



Các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội trình bày chương trình hành động. Ảnh: Hữu Thắng.



Tập trung khắc phục 5 điểm nghẽn của thủ đô

Cùng ứng cử ở Đơn vị bầu cử số 30, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, thành phố đang triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tập trung khắc phục 5 điểm nghẽn của thủ đô.

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Cương cam kết tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của địa phương và thành phố, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khắc phục những tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội.

"Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương; nói đi đôi với làm, làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng, không phô trương hình thức; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, minh bạch, hiệu quả", ông Cương nói.