Xử lý hai trường hợp đăng tin sai sự thật về bầu cử ở Lâm Đồng

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về công tác bầu cử trên mạng xã hội.

Ngày 6/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hai trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Công an mời 2 trường hợp lên làm việc.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện ông N.Đ.T. (SN 1969, trú phường 3 Bảo Lộc) và ông N.L. (SN 1984, trú xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng) có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, ông T. tham gia một nhóm cộng đồng và đăng tải nội dung sai sự thật; trong khi ông L. sử dụng tài khoản cá nhân để đăng một số bài viết có nội dung xúc phạm ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đồng thời thường xuyên chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến công tác nhân sự.

Làm việc với cơ quan công an, cả 2 thừa nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải dẫn đến vi phạm pháp luật. Hai trường hợp này đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, viết cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Thái Lâm
