Bắt hai nghi phạm liên quan vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè ở Nha Trang

TPO - Hai đối tượng liên quan đến vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.

Sáng 6/3, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang.

Hai nghi phạm bị bắt giữ.

Trong sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp thực nghiệm hiện trường nhằm củng cố hồ sơ, phục vụ quá trình điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 5/3, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè đường Lương Định Của nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường và tử thi. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tử vong.

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm hiện trường kết hợp với khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị cắt đứt động mạch cảnh, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Phùng Quang
