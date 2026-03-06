Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai người thương vong sau khi bị nhóm đối tượng vô cớ khiêu khích, tấn công

TPO - Từ mâu thuẫn nhỏ, nhóm thanh niên ở Quảng Ngãi mang rựa và ba chỉa đi tìm đối thủ để “giải quyết”. Khi không gặp người cần tìm, nhóm này lại khiêu khích, tấn công một nhóm khác khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 6/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ và thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp đối với 7 thanh niên về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 4/3, sau khi xảy ra mâu thuẫn với một số nhân viên tại quán Mợ Chảnh (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), B.V.C., P.V.T., P.N.D.T. (cùng 18 tuổi, trú xã Thọ Phong) rủ thêm L.X.V., T.Đ.K. (19 tuổi, cùng trú xã Thọ Phong) và P.H.N. (19 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) mang theo hung khí đi tìm người đánh.

Nhóm này chuẩn bị 4 cây rựa phát bờ và 1 cây ba chỉa, sau đó điều khiển xe máy chạy trên nhiều tuyến đường để tìm đối phương.

429f51d21725997bc034.jpg
Nhóm thanh niên gây án mạng tại Công an.

Trong quá trình di chuyển, khi đến khu vực phường Cẩm Thành, nhóm của B.V.C. không gặp những người đã xảy ra mâu thuẫn trước đó nhưng lại thấy nhóm N.Q.V. và N.B.H.Kh. (cùng 17 tuổi, trú xã Tư Nghĩa) nên đã khiêu khích, rồi dẫn đến mâu thuẫn với nhóm này.

Lúc này, P.V.T. điều khiển xe máy chở B.V.C. và P.H.N. áp sát, ép xe của N.Q.V. và N.B.H.Kh. Sau đó, N. dùng rựa phát bờ tấn công trúng đầu Kh. làm xe ngã xuống đường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Kh. đã tử vong, còn N.Q.V. bị thương.

Sau khi gây án, nhóm này đã phi tang hung khí và rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Phòng CSGT, Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương điều tra, truy xét và làm rõ nhóm người gây án.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyễn Ngọc
