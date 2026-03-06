Cựu cán bộ nhận phong bì sau khi 'mật báo' kế hoạch điều tra cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng giả

TPO - Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Danh Dũng, nguyên cán bộ Phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an, đã cố ý làm lộ thông tin nghiệp vụ cho doanh nghiệp đang nằm trong diện xác minh điều tra. Đổi lại, người này nhận 30 triệu đồng “cảm ơn” từ phía doanh nghiệp.

Cán bộ tiết lộ bí mật công tác

Bị can Nguyễn Năng Mạnh. Ảnh. VTV.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Danh Dũng quen biết Nguyễn Năng Mạnh, Phó giám đốc Công ty CP Dược phẩm liên danh MediPhar, từ năm 2018. Trong quá trình công tác tại Phòng 4, C05, Dũng được phân công theo dõi lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong đó có hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng của Công ty MediUSA tại khu vực huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Từ mối quan hệ quen biết cá nhân, Dũng thường xuyên gặp gỡ và duy trì liên lạc với Mạnh. Khi có thông tin liên quan đến việc kiểm tra, xác minh các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Mạnh, Dũng đã chủ động báo trước cho doanh nhân này.

Ngày 10/1/2025, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường ban hành kế hoạch điều tra cơ bản trong lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2025, xác định sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng là ngành hàng trọng điểm cần kiểm tra. Nguyễn Danh Dũng được quán triệt kế hoạch và được giao nhiệm vụ rà soát, phát hiện các dấu hiệu vi phạm liên quan đến sữa giả và thực phẩm chức năng giả.

Đến ngày 10/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma. Trong quá trình mở rộng điều tra, Nguyễn Danh Dũng được giao nhiệm vụ xác minh nhân thân các cá nhân liên quan.

Khoảng 20h ngày 10/4/2025, lãnh đạo Phòng 4, C05 gửi qua ứng dụng Zalo cho Dũng ảnh chụp danh sách 6 công ty cần xác minh, gồm: Công ty MegaPharco; Công ty MediPhar; Công ty MediUSA; Công ty Dược phẩm Việt Đức; Công ty Dược phẩm Hưng Phương; Công ty Bao bì MegaLife. Danh sách kèm theo mã số thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh và yêu cầu xác minh dấu hiệu vi phạm.

Thấy trong danh sách có Công ty MediUSA, doanh nghiệp của Nguyễn Năng Mạnh, Dũng lập tức gọi điện thông báo cho Mạnh biết các công ty của mình đang nằm trong diện điều tra.

Chỉ khoảng 50 phút sau, Mạnh cùng Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Dược phẩm Việt Đức) lái xe đến gặp Dũng tại một quán cà phê ở Hà Nội. Tại đây, Dũng trực tiếp cho Mạnh xem ảnh chụp danh sách 6 doanh nghiệp đang bị xác minh.

Theo kết luận điều tra, Dũng còn hướng dẫn Mạnh tiếp tục duy trì hoạt động nhà máy nhưng thu hẹp quy mô, đồng thời loại bỏ sổ sách, chứng từ kế toán liên quan đến các khoản thu chi ngoài sổ.

Doanh nghiệp tiêu hủy tài liệu, cất giấu hàng hóa

Tâng vật vụ án. Ảnh: CACC.

Sau cuộc gặp, ngay ngày hôm sau (11/4/2025), Nguyễn Năng Mạnh triệu tập cuộc họp với một số cộng sự, trong đó có Giám đốc Công ty MediPhar và các cá nhân liên quan. Nhóm này thống nhất chỉ đạo nhiều người tiêu hủy hoặc cất giấu hồ sơ, sổ sách kế toán và hàng hóa là thực phẩm chức năng tại nhà riêng một người thân ở Nam Định nhằm tránh bị phát hiện.

Chiều cùng ngày, Mạnh tiếp tục hẹn gặp Dũng tại một quán cà phê khác ở Hà Nội để trao đổi tình hình. Trên đường đi, Mạnh chỉ đạo cấp dưới rút 20 triệu đồng từ tài khoản công ty. Cộng với 10 triệu đồng tiền mặt sẵn có, tổng cộng 30 triệu đồng được bỏ vào phong bì.

Tại cuộc gặp, Mạnh hỏi về tiến độ xác minh. Dũng trả lời rằng việc xác minh vẫn đang được tiến hành và tiếp tục nhắc Mạnh “thu gọn hoạt động, loại bỏ giấy tờ không cần thiết”. Sau đó, Mạnh đưa phong bì 30 triệu đồng để “cảm ơn” việc cung cấp thông tin và mong Dũng tiếp tục theo dõi, báo trước tiến độ điều tra.

Ngày 19/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp các doanh nghiệp liên quan, trong đó có Công ty MediPhar và Công ty MediUSA. Quá trình điều tra đã phát hiện và thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng thành phẩm và bán thành phẩm, được cất giấu tại nhiều kho hàng ở Quốc Oai và Chương Mỹ (Hà Nội), cùng một phần đã bị đưa về Nam Định để tiêu hủy.

Cơ quan điều tra cũng xác định một số dữ liệu lưu trên ổ cứng máy tính đã bị xóa và tiêu hủy trước đó, khiến việc thu thập chứng cứ gặp khó khăn.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Nguyễn Danh Dũng đã lộ bí mật công tác, gây cản trở hoạt động điều tra và tạo điều kiện cho doanh nghiệp vi phạm che giấu chứng cứ. Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Nguyễn Danh Dũng về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”, đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan trong vụ án.