Vụ án 'Xôi Lạc TV': Khởi tố thêm 8 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều xe sang

TPO - Liên quan vụ án "Xôi Lạc TV", Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố thêm 8 bị can nâng tổng số lên 38 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều ô tô hạng sang, tiền mặt cùng hàng chục thiết bị công nghệ, với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Bị đánh sập tên miền này lập tức có tên miền khác thay thế

Tang vật vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Phạm Nguyễn D (SN 1979, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Công Đ (SN 1993, trú tại Hà Nội) cầm đầu. Nhóm này vận hành hệ thống website phát sóng trực tuyến trái phép các giải bóng đá và sự kiện thể thao có bản quyền.

Không chỉ sử dụng một thương hiệu duy nhất, mạng lưới này còn vận hành nhiều trang web và nền tảng trực tuyến khác nhau như Xoilac, 90Phut, VeboTV, ThapcamTV, BanhKhuc và CakeoTV. Ngoài hoạt động phát sóng lậu các giải thể thao quốc tế, hệ thống này còn lồng ghép quảng cáo cá cược và các dịch vụ cờ bạc trực tuyến, từ đó tạo nguồn thu bất chính rất lớn.

Để thu hút người xem, các đối tượng còn lập nhiều kênh YouTube, trang Facebook và cộng đồng trực tuyến về bóng đá, tạo ra lượng truy cập khổng lồ trước khi các nền tảng này bị phát hiện và gỡ bỏ. Một trong những yếu tố khiến hệ thống này tồn tại trong thời gian dài là mạng lưới hạ tầng kỹ thuật được tổ chức phức tạp.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 10/2022 đến nay, các dịch vụ liên quan đến Xôi Lạc TV ghi nhận hơn 185 triệu lượt truy cập, cho thấy sức lan tỏa rất lớn của hệ thống phát sóng lậu này trong cộng đồng người xem thể thao tại Việt Nam.

Đáng chú ý, nhóm điều hành đã sử dụng hơn 450 tên miền khác nhau để vận hành hệ thống. Khi một tên miền bị chặn, các đối tượng lập tức chuyển sang tên miền mới nhằm né tránh các biện pháp kiểm soát của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài, đồng thời phân tán hệ thống quản trị và dữ liệu để che giấu danh tính cũng như gây khó khăn cho công tác truy vết, thu thập chứng cứ điện tử.

Thu nhiều xế hộp cùng nhiều tài sản liên quan

Một số các bị can trong vụ án

Trong quá trình phá án, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp và triệu tập nhiều đối tượng liên quan.

Tang vật thu giữ trong chuyên án cho thấy quy mô tổ chức chuyên nghiệp của đường dây này. Lực lượng chức năng đã thu giữ: 20 máy tính xách tay; 35 bộ máy tính để bàn cấu hình cao; 03 máy tính bảng; 64 điện thoại thông minh; 4 bộ thiết bị livestream chuyên dụng phục vụ bình luận bóng đá

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, đồng thời thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang và nhiều tài sản khác. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ và kê biên ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này đã hoạt động trong nhiều năm, với sự tham gia của các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đối tượng bị xác định có hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan đối với các nội dung thể thao có bản quyền, đồng thời tổ chức quảng bá và liên kết với các nền tảng cá cược trực tuyến.

Từ các hoạt động này, nhóm điều hành hệ thống Xôi Lạc TV đã thu lợi bất chính lên tới hàng trăm tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho các đơn vị sở hữu bản quyền và ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, chuyên án triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng an ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cùng với sự hỗ trợ từ các tổ chức bảo vệ bản quyền nội dung số.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây, đồng thời truy bắt những cá nhân liên quan đang lẩn trốn.

Các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành giám định thiệt hại về bản quyền và dòng tiền thu lợi bất chính, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.