Công an Gia Lai bác tin CSGT hy sinh khi truy đuổi người vi phạm

TPO - Công an tỉnh Gia Lai khẳng định thông tin xảy ra vụ rượt đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, có cán bộ hy sinh và người dân tử vong trên địa bàn phường Quy Nhơn là bịa đặt, sai sự thật.

Ngày 6/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng xảy ra vụ truy đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn nghiêm trọng tại phường Quy Nhơn, khiến cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) và người dân tử vong, là bịa đặt, sai sự thật.

Trước đó, tài khoản Facebook "Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè" đăng tải bài viết với tiêu đề "Va chạm kinh hoàng ở Quy Nhơn: CSGT hy sinh vì truy đuổi, lại một bi kịch không đáng có".

Thông tin bịa đặt chia sẻ trên mạng xã hội.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Qua xác minh, cơ quan chức năng bác tin giả, xác định nội dung trên là bịa đặt, suy diễn.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, quy trình công tác và các biện pháp bảo đảm an toàn. Việc dừng phương tiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Trong nhiều trường hợp, các đối tượng vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, thậm chí bỏ chạy, chống đối, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng khẳng định nội dung nêu trên là thông tin không đúng sự thật, không xảy ra vụ việc như bài viết lan truyền trên mạng xã hội. Hiện đơn vị đang phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.