Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an Gia Lai bác tin CSGT hy sinh khi truy đuổi người vi phạm

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Gia Lai khẳng định thông tin xảy ra vụ rượt đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, có cán bộ hy sinh và người dân tử vong trên địa bàn phường Quy Nhơn là bịa đặt, sai sự thật.

Ngày 6/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng xảy ra vụ truy đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn nghiêm trọng tại phường Quy Nhơn, khiến cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) và người dân tử vong, là bịa đặt, sai sự thật.

Trước đó, tài khoản Facebook "Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè" đăng tải bài viết với tiêu đề "Va chạm kinh hoàng ở Quy Nhơn: CSGT hy sinh vì truy đuổi, lại một bi kịch không đáng có".

z7593237442772-1f27714326bd2af7df9bc0921a7f8d2b.jpg
Thông tin bịa đặt chia sẻ trên mạng xã hội.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Qua xác minh, cơ quan chức năng bác tin giả, xác định nội dung trên là bịa đặt, suy diễn.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, quy trình công tác và các biện pháp bảo đảm an toàn. Việc dừng phương tiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Trong nhiều trường hợp, các đối tượng vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, thậm chí bỏ chạy, chống đối, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng khẳng định nội dung nêu trên là thông tin không đúng sự thật, không xảy ra vụ việc như bài viết lan truyền trên mạng xã hội. Hiện đơn vị đang phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trương Định
#Công an Gia Lai #CSGT Gia Lai #truy đuổi #tin giả #Công an hy sinh #bịa đặc

Xem thêm

Cùng chuyên mục