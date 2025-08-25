Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin Công an phường Mỹ Tho đánh người nhập viện là bịa đặt

TPO - Tối 25/8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, gần đây trên không gian mạng lan truyền thông tin cho rằng Công an phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) đánh người dẫn đến nhập viện. Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định thông tin trên là sai sự thật, bịa đặt nhằm mục đích xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của lực lượng công an.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, vào lúc 22h44 ngày 3/8/2025, tài khoản Facebook tên “Ngan Chau”, có đăng tải bài viết kèm theo 5 hình ảnh về một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh có tên là Châu Hoàng Nhất Lan và một phụ nữ với nội dung sai sự thật, cho rằng lực lượng Công an phường Mỹ Tho đánh người khi làm việc dẫn đến phải nhập viện.

mang-canh-giac.jpg
Hình ảnh bài viết sai sự thật lan truyền trên không gian mạng. Ảnh Công an tỉnh Đồng Tháp.

Trước thông tin trên, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ. Theo đó, ngày 12/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo từ Công an xã Long Hưng (tỉnh Đồng Tháp) về một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã liên quan đến mâu thuẫn giữa 2 người là N.V.H. (26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và Châu Hoàng Nhất Lan (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Trong lúc H. và Lan đang ở nhà anh D. thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, H. bị thương và phải đi cấp cứu.

Qua truy xét, cơ quan chức năng xác định Lan thực hiện hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lan để điều tra, xử lý theo quy định.

Trong suốt quá trình giải quyết vụ việc nêu trên, không hề có sự tham gia của lực lượng Công an phường Mỹ Tho. Do đó, những thông tin phản ảnh trong bài viết mà tài khoản Facebook “Ngan Chau” đăng tải là sai sự thật, bịa đặt nhằm mục đích xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của lực lượng công an.

Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị người dân tỉnh táo, thận trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Việc chia sẻ thông tin giả mạo không chỉ tiếp tay cho những kẻ xấu mà còn có thể mang lại những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

