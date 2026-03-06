Ứng viên Nguyễn Quỳnh Liên: Làm cầu nối đưa kiến nghị cử tri tới Quốc hội

TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đông Hưng (An Giang), ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI - Nguyễn Quỳnh Liên cho biết, sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, giám sát việc thực thi chính sách và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và chuyển tải các kiến nghị của địa phương tới các cơ quan Trung ương.

Sáng 6/3, tại xã Đông Hưng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang. Tại hội nghị, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được công bố, sau đó từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.

Trình bày chương trình hành động, ứng cử viên Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu, sẽ tập trung tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Qua đó góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Với kinh nghiệm công tác tại Trung ương, bà Liên cam kết, sẽ làm cầu nối chuyển tải kiến nghị của cử tri và địa phương tới các bộ, ngành, góp phần đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chương trình, chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Sau khi nghe ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, cử tri xã Đông Hưng bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, nhiều ý kiến kiến nghị các vấn đề thiết thực gắn với đời sống người dân địa phương, như sách giáo khoa; đầu tư hạ tầng nông thôn, thủy lợi, vốn tín dụng ưu đãi cho sản xuất, đánh bắt; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trợ cấp; các vấn đề môi trường...

Cử tri Lê Thúy Hiền và Lê Bá Thịnh đặt câu hỏi cho các ứng cử viên.

Phản hồi các ý kiến cử tri về nhiều bộ sách giáo khoa, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi) và quy định thống nhất sử dụng 1 bộ sách giáo khoa. Với quy định mới, sách giáo khoa sẽ dễ tái sử dụng. Quốc hội cũng có nghị quyết giao Chính phủ nghiên cứu có lộ trình miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc (phấn đấu đến năm 2030).

Về vấn đề tội phạm công nghệ cao và lừa đảo qua mạng, bà Liên cho biết, đây là tình trạng đáng lo ngại hiện nay. Để đấu tranh với loại tội phạm này, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật liên quan, tăng mức xử phạt hành chính và hình sự nhằm nâng cao tính răn đe. Bộ Công an đã và đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, triệt phá các đường dây lừa đảo, kể cả các tổ chức hoạt động xuyên biên giới.

Đối với chính sách người có công, bà Liên cho biết, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm tri ân và chăm lo. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một số trường hợp gặp khó khăn, đặc biệt về hỗ trợ nhà ở. Các địa phương cũng triển khai lồng ghép nhiều chương trình mục tiêu vào hỗ trợ người có công. Bà Liên đề nghị chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục rà soát các trường hợp người có công còn khó khăn để kịp thời đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp.

Ứng cử viên Nguyễn Quỳnh Liên.

﻿ Cử tri xem tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và trực tiếp đặt nhiều vấn đề tại địa phương cần giải quyết để các ứng viên tiếp thu, giải trình thêm. Ảnh: Nhật Huy.