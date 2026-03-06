Cử tri Gia Lai: Đại biểu nói được phải làm được

TPO - “Quan trọng không chỉ là lời hứa, mà là việc làm cụ thể sau này. Ai cũng có thể nói được, nhưng làm được hay không mới là điều người dân mong chờ”, bà Cao Thị Nguyệt (76 tuổi, cử tri phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) chia sẻ.

Ngày 6/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đơn vị bầu cử số 1. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ứng cử tại đơn vị bầu cử này.

Ngay sau phần thông tin đến cử tri tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên, từng ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động của mình.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: Đơn vị bầu cử số 1 là địa bàn trung tâm, giữ vai trò động lực trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch biển gắn với kinh tế đô thị của tỉnh. Với tính chất là khu vực phát triển năng động, nơi đây đồng thời đặt ra yêu cầu cao về quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu trước cử tri. Ảnh: Trương Định.

Theo ông Tuấn, thời gian qua, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị; diện mạo đô thị biển ngày càng khang trang, hiện đại.

“Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 1, tôi nhận thức rõ trách nhiệm trước cử tri. Nếu được tín nhiệm, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc vai trò đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ thường xuyên với người dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng thời tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân”, ông Tuấn nói.

Tại hội nghị, các cử tri nhất trí cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời cho rằng năng lực, trình độ của các ứng cử viên đều đáp ứng yêu cầu người đại biểu dân cử.

Chia sẻ với Tiền Phong, bà Cao Thị Nguyệt (76 tuổi, cử tri phường Quy Nhơn Đông) bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao các chương trình hành động của những người ứng cử. Theo bà, những nội dung được nêu ra đều thể hiện kỳ vọng về sự phát triển của địa phương, tuy nhiên điều cử tri quan tâm hơn cả là quá trình thực hiện sau khi trúng cử.

“Quan trọng không chỉ là lời hứa, mà là việc làm cụ thể sau này. Ai cũng có thể nói được, nhưng làm được hay không mới là điều người dân mong chờ”, bà Nguyệt chia sẻ, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ luôn gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của người dân để góp phần đưa tỉnh Gia Lai phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới.

Các cử tri tham gia buổi tiếp xúc. Ảnh: Trương Định.

Thông qua hội nghị tiếp xúc, cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ quan tâm, đề xuất với HĐND có cơ chế, chính sách duy trì chính sách hỗ trợ hỏa táng cho người dân, mức 9 triệu đồng/trường hợp, vì đây là chính sách nhân văn, giúp giảm áp lực đất nghĩa trang và hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Cử tri cũng phản ánh một số bất cập trong dữ liệu dân cư như thông tin chưa chính xác, còn trùng lặp, việc cập nhật địa chỉ sau khi chuyển từ thôn lên khu phố còn chậm. Cử tri cũng đề nghị quan tâm nâng mức phụ cấp, bố trí kinh phí hoạt động cho các hội, đoàn thể ở cấp phường. Đồng thời kiến nghị ngành chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc trong công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhất là đối với các hộ thuộc diện đền bù, giải tỏa khi việc cập nhật dữ liệu đất đai còn chậm, khiến người dân chưa thể thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thay mặt các ứng viên tại đơn vị bầu cử số 1, ông Phạm Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, xác đáng của người dân. Theo ông, nhiều vấn đề cử tri nêu ra cũng chính là những nội dung đã được đặt ra trong chương trình hành động của người ứng cử, đồng thời cũng là các nhiệm vụ đang được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành hằng ngày.

Ngay tại hội nghị, riêng đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, ông Tuấn yêu cầu rà soát, triển khai thực hiện ngay, nhấn mạnh quan điểm “đã nói là phải làm”. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ người dân để công tác quản lý, điều hành ngày càng sát thực tiễn và hiệu quả hơn.