TCP Việt Nam chung tay giải quyết bài toán an ninh nguồn nước

Những trăn trở về nguồn nước sạch đã trở thành động lực để TCP Việt Nam tham gia vào hành trình “Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước”, giai đoạn 2026 - 2028.

Mối nguy từ an ninh nguồn nước

An ninh nguồn nước đang trở thành một trong những thách thức môi trường và phát triển bền vững lớn nhất của Việt Nam, thể hiện rõ qua sự suy giảm nguồn cung, gia tăng ô nhiễm, phân bổ không đồng đều theo không gian và thời gian, cùng tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Về chất lượng nước, mới có khoảng 58% người dân nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn quốc gia, trong đó chỉ có 8% sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung. Bên cạnh đó, với đặc thù dân cư phân tán, ở Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 53.500 hộ không thể cấp nước tập trung, nên cần xem xét các giải pháp như dự trữ nước tại hộ gia đình hoặc các phương án thay thế khác.

Thực trạng ô nhiễm nguồn nước đang ngày càng đáng báo động tại Việt Nam

Thiếu nước sạch, người dân dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, da liễu và ký sinh trùng như tiêu chảy, tả, lỵ, viêm da, nhiễm giun sán, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi. Việc phải sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý hoặc bị nhiễm mặn, nhiễm phèn kéo dài còn làm gia tăng chi phí y tế, giảm năng suất lao động và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Đặc biệt, do có bờ biển dài, Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Chỉ cần nước biển dâng 1 mét, 40% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long và 10% diện tích Đồng bằng sông Hồng sẽ bị ngập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của 20-30 triệu người dân. Riêng trong thời gian gần đây, các đợt bão lũ diễn ra liên tiếp với cường độ mạnh đã khiến khoảng 1,2 triệu người dân rơi vào tình trạng thiếu nước sạch và các điều kiện vệ sinh cơ bản, gây thiệt hại nghiêm trọng về sinh kế, sức khỏe và môi trường sống.

Chính những nguy cơ đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và phù hợp với điều kiện từng địa phương, đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực cho người dân nhằm đảm bảo quyền tiếp cận nước sạch an toàn và bền vững trong dài hạn.

Chung tay hành động vì nguồn nước sạch

Với định hướng “Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống”, Tập đoàn TCP nói chung và TCP Việt Nam nói riêng luôn hướng đến việc truyền năng lượng cho giới trẻ và cộng đồng để cùng chung tay cho các chương trình hành động đem lại những giá trị tích cực, thể hiện trách nhiệm xã hội, giữ gìn và bảo vệ môi trường để đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đó cũng chính là lý do mà Tập đoàn TCP, TCP Việt Nam đã kết hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (VSDS) để triển khai dự án “Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước”.

Tập đoàn TCP đã kết hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chung tay hành động vì nguồn nước sạch

Theo đó, dự án sẽ được triển khai theo cách tiếp cận tổng thể, kết hợp hài hòa giữa truyền thông – giáo dục và các hoạt động hành động cộng đồng. Ở mảng truyền thông – giáo dục, chương trình tập trung nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và cộng đồng về vai trò của tài nguyên nước đối với sức khỏe, đời sống và sự phát triển kinh tế – xã hội, qua đó thúc đẩy trách nhiệm cá nhân và tập thể trong việc bảo vệ nguồn nước.

Một điểm sáng không thể không nhắc đến của dự án này là việc trao quyền cho người trẻ trong các chương trình hành động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, dự án khuyến khích và thúc đẩy các hành động cụ thể, thiết thực do chính thanh niên, sinh viên khởi xướng và dẫn dắt nhằm giảm thiểu ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh và sử dụng nước có trách nhiệm. Dự án cũng hướng tới việc xây dựng mạng lưới thanh niên hành động vì nguồn nước sạch, tăng cường kết nối giữa các tổ chức, trường học và địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường theo hướng bền vững. Đặc biệt, chương trình chú trọng ươm mầm và hỗ trợ các sáng kiến công nghệ, mô hình tuần hoàn nước từ học sinh, sinh viên, góp phần phục hồi, tái tạo và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Chính cách tiếp cận lấy thanh niên làm trung tâm, trao quyền cho người trẻ tham gia và dẫn dắt các hoạt động bảo vệ nguồn nước đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: “Chương trình hợp tác cùng TCP Việt Nam mở ra cơ hội lớn để sinh viên cả nước được học hỏi, trải nghiệm và trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ nguồn nước – một nguồn sống quý giá của chúng ta. Đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy lối sống đẹp, có trách nhiệm trong cộng đồng, đồng thời bồi đắp năng lực và bản lĩnh cho những chủ nhân tương lai của đất nước.”

Sự tích cực, chủ động của TCP Việt Nam trong việc chung tay giải quyết các vấn đề bức thiết của xã hội và đất nước đã cho thấy tinh thần bảo vệ môi trường luôn có thể song hành cùng chiến lược phát triển kinh tế khi được thực hiện bằng những giải pháp thiết thực, sáng tạo, phù hợp với bối cảnh chung./.