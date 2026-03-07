Tàu cá Quảng Trị cùng 2 ngư dân mất liên lạc khi đang đánh bắt cá trên biển Đà Nẵng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoàng Nam
TPO - Một tàu cá của ngư dân xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) bất ngờ mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển, cách bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) khoảng 19 hải lý. Trên tàu có 2 ngư dân, hiện lực lượng chức năng và các tàu cá trong khu vực đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Ngày 7/3, UBND xã Phú Trạch (Quảng Trị) cho biết, địa phương vừa tiếp nhận trình báo của gia đình một ngư dân về việc tàu cá của họ mất liên lạc khi đang đánh bắt trên biển, đồng thời thiết bị giám sát hành trình của tàu cũng không còn tín hiệu.

Tàu cá ông Sơn mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển bán đảo Sơn Trà.

Thông tin ban đầu, sáng 6/3, anh Lê Hoài Nam (trú thôn Hải Đông, xã Phú Trạch) đã đến trình báo với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Roòn về việc tàu cá số hiệu QB-93827-TS do bố anh là ông Lê Ngọc Sơn (SN 1973) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị mất liên lạc.

Theo gia đình, khi tàu đang hoạt động trên biển cách bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) khoảng 19 hải lý về hướng Đông Bắc thì họ không thể liên lạc được với tàu. Kiểm tra hệ thống giám sát hành trình cho thấy thiết bị đã mất kết nối từ 23 giờ 5 phút ngày 5/3.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, tàu cá QB-93827-TS xuất bến tại Cảng Hòn La vào ngày 25/2 với 4 thuyền viên, đều trú tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, gồm: ông Lê Ngọc Sơn (chủ tàu, thuyền trưởng), Lê Mạnh Cường, Phạm Văn Khương và Lê Hoài Nam.

Tuy nhiên, sau khi xuất bến và di chuyển ra vùng nước trước cảng, hai thuyền viên Lê Mạnh Cường và Lê Hoài Nam đã xin xuống thuyền quay trở vào bờ. Sau đó, tàu tiếp tục hành trình ra khơi với hai người còn lại là ông Lê Ngọc Sơn và anh Phạm Văn Khương.

Trước sự việc trên, UBND xã Phú Trạch đã phối hợp với Đồn Biên phòng Roòn báo cáo lên các cơ quan chức năng của tỉnh để chỉ đạo triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Hiện các tàu cá đang khai thác trong khu vực biển nghi tàu mất liên lạc đã được thông báo để hỗ trợ tìm kiếm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cũng đã thông tin đến Vùng 3 Hải quân và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II để phối hợp hỗ trợ xác minh, tìm kiếm tàu cá cùng 2 ngư dân đang mất liên lạc.

Hoàng Nam
