Khẩn trương tìm tàu cá Gia Lai có 8 người bị mất liên lạc ngoài khơi

TPO - Ngày 29/9, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai có yêu cầu khẩn trương hỗ trợ, tìm kiếm tàu cá BĐ 97258 TS bị mất liên lạc.

Tàu BĐ 97258 TS, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, trú tại tổ dân phố Kim Giao Thiện, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 8 người.

Lúc 20h13 ngày 27/9, khi đang hoạt động trên vùng biển cách Đông Nam phường Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 147 hải lý thì thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, tàu cá mất liên lạc với gia đình.

Đến 20h45 ngày 28/9, gia đình chủ tàu BĐ 97258 TS đến đồn Biên phòng Tam Quan Nam báo cáo sự việc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hoài Nhơn Đông cùng với với gia đình chủ tàu BĐ 97258 TS khẩn trương thông báo, kêu gọi các tàu: BĐ 96433 TS, BĐ 95414 TS, BĐ 96337 TS, BĐ 97397 TS và các tàu tổ đội khác đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn hỗ trợ, tìm kiếm tàu bị mất tích.

Chiều tối 29/9, thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, hiện chưa liên lạc được với tàu BĐ 97258 TS.

Triều cường bất thường nhấn chìm nhiều sõng, thuyền

Cùng ngày 29/9, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đang thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ ngư dân có ghe sõng, thuyền thúng bị cuốn trôi, chìm do triều cường bất thường.

Trước đó, ngày 27/9, nhận thông tin cơn bão số 10 sắp đổ bộ vào miền Trung, ngư dân xã Phù Mỹ Bắc đã chủ động đưa ghe sõng máy, thuyền thúng và ngư lưới cụ lên bờ để neo cột.

Tuy nhiên, đến khoảng 2h sáng 28/9, ven biển xã này xuất hiện triều cường bất thường, sóng cao 4-5m ập vào bờ biển khoảng 30m, cuốn trôi nhiều phương tiện và ngư cụ của ngư dân neo cột gần bờ.

Sau vụ việc, UBND xã đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác định có 11 thuyền thúng, 2 ghe sõng gắn máy và hơn 80 tấm lưới cước của 14 ngư dân bị cuốn trôi, nhấn chìm. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 160 triệu đồng.

Cũng trong ngày 29/9, một lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong tại bãi biển.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, ông N.T.D (SN 1969, trú khu phố 34, phường Quy Nhơn) đến tắm biển tại khu vực sau Công viên Thiếu nhi (khu phố 10, phường Quy Nhơn Nam) thì bị đuối nước. Nhiều người nhìn thấy, bơi ra cứu vớt và sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.