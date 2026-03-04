Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vừa rời bến tàu cá đã bị đánh chìm, 1 ngư dân tử vong

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi vừa làm thủ tục rời bến ra khơi, một tàu cá tại cửa biển Nhật Lệ bất ngờ mắc cạn, gặp sóng lớn và bị đánh chìm. Cả 7 thuyền viên kịp mặc áo phao bơi vào bờ, song một ngư dân không qua khỏi.

Sáng 4/3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ cho biết, vào lúc 6 giờ 50 phút cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB-11288 TS bị sóng đánh chìm tại khu vực cửa biển Nhật Lệ.

img-0313.jpg
Chiếc tàu bị lật nghiêng ngay cửa biển Nhật Lệ.

Theo thông tin ban đầu, tàu QB-11288 TS dài 14,9m, đăng ký hành nghề lồng bẫy, do ông Đào Duy Sáng (SN 1974, trú tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) làm chủ, trên tàu có 7 thuyền viên.

Trước đó, lúc 6 giờ 18 phút, tàu làm thủ tục xuất bến. Khi di chuyển ra khu vực cửa biển, tàu bị mắc cạn trong điều kiện sóng to, gió lớn. Đến khoảng 6 giờ 50 phút, phương tiện bị sóng đánh chìm, cách bờ tổ dân phố Mỹ Cảnh khoảng 100m về phía Bắc.

Thời điểm gặp nạn, cả 7 thuyền viên đã kịp mặc áo phao và bơi vào bờ. Trong đó, 5 người sức khỏe ổn định, 2 người bị đuối sức được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Tuy nhiên, một ngư dân đã tử vong, gia đình đưa thi thể về lo hậu sự.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã điều động 2 tổ công tác với 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chủ tàu và chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời bàn phương án hỗ trợ trục vớt tàu bị nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hoàng Nam
#Nhật Lệ #tàu cá chìm #ngư dân tử vong #sóng lớn #biên phòng #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục