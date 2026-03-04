Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tìm thấy thi thể du khách mất tích khi tắm biển Nhật Lệ

Hoàng Nam
TPO - Thi thể nam giới được phát hiện trôi dạt vào bờ biển xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị. Qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân được xác định là người mất tích khi tắm biển Nhật Lệ cách đây 3 ngày.

Sáng 4/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, khoảng 15h ngày 3/3, tại khu vực bờ biển thôn Tân Định, xã Ninh Châu, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ.

Lực lượng chức năng và người dân phối hợp đưa thi thể lên bờ.

Cụ thể, ông Nguyễn Song Lặng (SN 1956) trong lúc chuẩn bị ra khơi đánh bắt hải sản đã phát hiện sự việc và trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, tổ công tác của đồn biên phòng đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng ghi nhận thi thể nam giới khoảng 40 tuổi, cao chừng 1,65 m.

Qua xác minh và nhận dạng ban đầu, người nhà của trường hợp mất tích khi tắm biển tại khu vực biển Nhật Lệ vào lúc 18h30 phút ngày 28/2 đã đến làm việc với cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Th. (SN 1984, trú xã Thượng Trưng, tỉnh Phú Thọ).

Theo nguyện vọng của gia đình, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị để tiếp tục chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Hoàng Nam
