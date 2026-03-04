Bí thư, Chủ tịch Hà Nội tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

TPO - Sáng 4/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các lãnh đạo TP Hà Nội dự lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Sáng 4/3, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao phường Ngọc Hà (TP Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự lễ giao nhận quân năm 2026 - Điểm giao nhận quân số 4 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà.

Điểm giao nhận này gồm 17 phường: Ngọc Hà, Phú Thượng, Hồng Hà, Tây Hồ, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Láng, Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Kim Liên, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Tương Mai. Tại điểm giao nhận quân số 4, có 440 đoàn viên thanh niên ưu tú tự tin vững bước lên đường để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc với khí thế và quyết tâm cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Châu.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã thắp đài lửa truyền thống, khẳng định ý nghĩa ngày hội tòng quân của công dân Thủ đô là ngày hội lớn của lòng yêu nước, thể hiện trách nhiệm công dân và niềm tự hào khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bí thư Hà Nội cũng tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố cho biết, năm nay, toàn thành phố Hà Nội có hơn 4.700 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 2.428 công dân xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ (chiếm hơn 60%). Năm nay, công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 30%, có 164 công dân là đảng viên, có gần 2.300 người được bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng.

Thiếu tướng Đào Văn Nhận cho biết, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của thành phố, 17 phường (tại điểm giao quân số 4 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà) đã triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ Quân đội và tuyển Công an nghĩa vụ năm 2026 với chất lượng cao. Trong đó, có trên 42% tân binh đạt trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, có 28 đảng viên, 257 công dân tình nguyện lên đường nhập ngũ.

“Thay mặt Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, trong đó có cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã, phường (tại điểm giao quân số 4) thời gian vừa qua”, Thiếu tướng Đào Văn Nhận nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng hoa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Châu.

Sáng cùng ngày, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Thanh Oai, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội dự Lễ giao nhận quân năm 2026 và động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận và biểu dương các thanh niên đã chấp hành nghiêm Lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và chấp hành thời gian quy định, phấn khởi tham gia ngày hội tòng quân. Chủ tịch Hà Nội chúc mừng và gửi gắm niềm tin tưởng vào 735 đoàn viên thanh niên ưu tú, tự tin vững bước lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc với khí thế và quyết tâm cao.

Các tân binh Thủ đô lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Châu.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đất nước ta đang sống trong hòa bình, trong độc lập và tự do; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức phấn đấu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng mà các thế hệ cha ông đã hy sinh biết bao máu, xương để giành được.

Ông Vũ Đại Thắng mong muốn những người con của Thủ đô lên đường nhập ngũ hôm nay luôn phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, truyền thống của địa phương; truyền thống “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của các thế hệ ông cha đi trước, truyền thống “3 sẵn sàng” của Thanh niên Thủ đô, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an giao cho.