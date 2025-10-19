Vụ tàu cá cùng 8 ngư dân Gia Lai mất tích trên biển: Nỗi đau phủ lên làng chài

TPO - Đã hơn 20 ngày trôi qua, tin tức về tàu cá BĐ 97258 TS cùng 8 ngư dân, gồm thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) và 7 thuyền viên mất tích trên biển vẫn chưa được xác định.

Từng ngày trôi qua, với người thân những ngư dân mất tích là khoảng thời gian nặng nề, u ám. Hy vọng mong manh của họ là cầu mong một phép màu có thể xảy ra với những người thân của mình.

Không khí ảm đạm bao trùm nhiều ngôi nhà ở phường Hoài Nhơn Đông. Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Văn Chung - Bí thư Đảng ủy phường cho biết có gia đình đã lập bàn thờ cho người mất tích.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị thăm hỏi động viên gia đình ngư dân.

Theo lãnh đạo xã, các thuyền viên đều là trụ cột trong gia đình, có những hoàn cảnh rất khó khăn. Vừa qua, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng. Đồng thời, các hội, đoàn thể cũng lên kế hoạch nhận đỡ đầu các em nhỏ thuộc những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, nhằm giúp các em tiếp tục đến trường, không bị gián đoạn việc học.

Trong căn nhà nhỏ của bà Võ Thị Lúc (41 tuổi), vợ thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn, không khí tang thương bao trùm. Mỗi ngày, bà đều ngóng ra biển, chờ một tin tức, một tín hiệu nào đó từ con tàu.

Theo bà Lúc, khi nghe tin tàu mất tích ai cũng nghĩ chỉ mất liên lạc vài tiếng, cùng lắm là 1, 2 ngày, vì đi biển việc tàu mất kết nối là bình thường. Những ngày sau đó, con tàu vẫn bặt vô âm tín nên gia đình vô cùng lo lắng.

“Con lớn của tôi biết chuyện cha mất tích, còn 2 đứa nhỏ tôi giấu. Mẹ chồng đang điều trị ung thư ở TPHCM, khi nào bà về, gia đình sẽ lập bàn thờ, hương khói cho chồng”, bà Lúc nói trong nước mắt.

Bà Võ Thị Lúc vợ thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn nước mắt lưng tròng, cầu mong chút hy vọng. Ảnh: LK

Ngoài thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn, thì người em trai, chú ruột và em rể của ông cũng có mặt trên chuyến ra khơi định mệnh ấy. Trước tin dữ, mẹ ông Sơn nhiều lần ngã quỵ.

Chị Phan Thị Thu Hiền, vợ ngư dân Nguyễn Quốc Hải (38 tuổi) cũng đành buông xuôi, lập bàn thờ cho chồng. "Tôi không nghĩ chuyến biển lần này lại là lần cuối cùng chia cách vợ chồng tôi", chị nghẹn ngào.

Như Tiền Phong đưa tin, tàu BĐ 97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 8 người. Lúc 20h13 ngày 27/9, khi đang hoạt động trên vùng biển cách đông nam phường Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 147 hải lý thì thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, tàu cá mất liên lạc với gia đình. Đến 20h45 ngày 28/9, người nhà gia đình chủ tàu Huỳnh Văn Sơn đến đồn Biên phòng Tam Quan Nam báo cáo sự việc.

Ngay sau khi tàu cá BĐ 97258 TS mất tích, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan để tìm kiếm, cứu nạn 8 thuyền viên mất tích.