Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vụ tàu cá cùng 8 ngư dân Gia Lai mất tích trên biển: Nỗi đau phủ lên làng chài

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đã hơn 20 ngày trôi qua, tin tức về tàu cá BĐ 97258 TS cùng 8 ngư dân, gồm thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) và 7 thuyền viên mất tích trên biển vẫn chưa được xác định.

Từng ngày trôi qua, với người thân những ngư dân mất tích là khoảng thời gian nặng nề, u ám. Hy vọng mong manh của họ là cầu mong một phép màu có thể xảy ra với những người thân của mình.

Không khí ảm đạm bao trùm nhiều ngôi nhà ở phường Hoài Nhơn Đông. Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Văn Chung - Bí thư Đảng ủy phường cho biết có gia đình đã lập bàn thờ cho người mất tích.

nguoi-than.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị thăm hỏi động viên gia đình ngư dân.

Theo lãnh đạo xã, các thuyền viên đều là trụ cột trong gia đình, có những hoàn cảnh rất khó khăn. Vừa qua, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng. Đồng thời, các hội, đoàn thể cũng lên kế hoạch nhận đỡ đầu các em nhỏ thuộc những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, nhằm giúp các em tiếp tục đến trường, không bị gián đoạn việc học.

Trong căn nhà nhỏ của bà Võ Thị Lúc (41 tuổi), vợ thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn, không khí tang thương bao trùm. Mỗi ngày, bà đều ngóng ra biển, chờ một tin tức, một tín hiệu nào đó từ con tàu.

Theo bà Lúc, khi nghe tin tàu mất tích ai cũng nghĩ chỉ mất liên lạc vài tiếng, cùng lắm là 1, 2 ngày, vì đi biển việc tàu mất kết nối là bình thường. Những ngày sau đó, con tàu vẫn bặt vô âm tín nên gia đình vô cùng lo lắng.

“Con lớn của tôi biết chuyện cha mất tích, còn 2 đứa nhỏ tôi giấu. Mẹ chồng đang điều trị ung thư ở TPHCM, khi nào bà về, gia đình sẽ lập bàn thờ, hương khói cho chồng”, bà Lúc nói trong nước mắt.

nguoi-than-1.jpg
Bà Võ Thị Lúc vợ thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn nước mắt lưng tròng, cầu mong chút hy vọng. Ảnh: LK

Ngoài thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn, thì người em trai, chú ruột và em rể của ông cũng có mặt trên chuyến ra khơi định mệnh ấy. Trước tin dữ, mẹ ông Sơn nhiều lần ngã quỵ.

Chị Phan Thị Thu Hiền, vợ ngư dân Nguyễn Quốc Hải (38 tuổi) cũng đành buông xuôi, lập bàn thờ cho chồng. "Tôi không nghĩ chuyến biển lần này lại là lần cuối cùng chia cách vợ chồng tôi", chị nghẹn ngào.

Như Tiền Phong đưa tin, tàu BĐ 97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 8 người. Lúc 20h13 ngày 27/9, khi đang hoạt động trên vùng biển cách đông nam phường Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 147 hải lý thì thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, tàu cá mất liên lạc với gia đình. Đến 20h45 ngày 28/9, người nhà gia đình chủ tàu Huỳnh Văn Sơn đến đồn Biên phòng Tam Quan Nam báo cáo sự việc.

Ngay sau khi tàu cá BĐ 97258 TS mất tích, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan để tìm kiếm, cứu nạn 8 thuyền viên mất tích.

Trương Định
#tàu cá Gia Lai #ngư dân mất tích #biển Đông #tìm kiếm tàu cá #đời sống ngư dân #cứu hộ biển #gia đình ngư dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục