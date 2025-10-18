Tìm thấy thi thể người đàn ông ở Gia Lai bị nước cuốn trong lúc đi chăn bò

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trương Định
TPO - Ngày 18/10, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi tại khu vực cầu Diêu Trì sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 17/10, người dân phát hiện một người đàn ông bị nước cuốn trong lúc đi chăn bò và lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) huy động phương tiện, cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm.

Theo lãnh đạo UBND xã Tuy Phước, nạn nhân được xác định là ông P.H.T (SN 1977). Trong lúc chăn bò, ông T. phát hiện bò của mình đi lạc nên bơi qua sông để dắt về. Khi bơi ngược trở lại, ông không may bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nước sông dâng cao, chảy mạnh và đục do mưa lớn kéo dài, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ tìm kiếm. Đến sáng nay, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trương Định
