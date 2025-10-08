Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị nước lũ cuốn tử vong

Thanh Hiếu
TPO - Do nước lũ ngập sâu, sáng 8/10, bà X ra khỏi cổng nhà thì bị nước lũ cuốn trôi. Bà X hiện là Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá, tỉnh Thái Nguyên.

Tối ngày 8/10, đại diện Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho biết, trong số các nạn nhân tử vong do mưa lũ trên địa bàn tỉnh những ngày qua, có một trường hợp là hiệu trưởng trường học.

Theo đó, nạn nhân tử vong là bà L.T.T.X, Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá (tỉnh Thái Nguyên).

Bà X bị nước cuốn trôi tử vong.

Trước đó, mưa lũ từ ngày 6/10 đã gây ngập sâu trên diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên. Khu vực nhà riêng của bà X (tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) cũng bị nước lũ tràn vào. Sáng 8/10, khi bà X ra khỏi cổng nhà thì bị nước cuốn trôi.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ, cứu nạn địa phương đã triển khai tìm kiếm. Đến gần 9h cùng ngày, thi thể bà X đã được tìm thấy.

Do nhà riêng nạn nhân đang bị ngập nên thi thể vẫn đang được bảo quản tại bệnh viện.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa lũ do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 trên địa bàn tỉnh đã làm 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương, 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều xã phường, điểm dân cư bị ngập sâu và cô lập, 137 vị trí đường giao thông bị sạt lở, chia cắt.

Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục huy động các lực lượng để khắc phục hậu quả mưa bão.

Thanh Hiếu
#Mưa lũ #Thái Nguyên #Nước ngập sâu #Tử vong #Hiệu trưởng

