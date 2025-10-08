Thủ tướng giao Thái Nguyên làm đường, đê kiên cố hai bên sông Cầu, ngăn ngập lụt

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu (mỗi bên dài khoảng 17 km), triển khai nhanh nhất có thể trong tình trạng khẩn cấp và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2026.

Chiều 8/10, ngay sau khi đi thị sát hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về các bộ, ban ngành và tỉnh Thái Nguyên về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai trên địa bàn với các biện pháp cả trước mắt và lâu dài.

Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành và tỉnh Thái Nguyên về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Nhật Bắc

Theo thống kê sơ bộ đến sáng 8/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương; khoảng 200.000 hộ dân có nhà bị ngập; hơn 4.400 ha cây trồng, thủy sản bị thiệt hại; hơn 300 trạm biến áp bị thiệt hại, gây mất điện trên diện rộng…

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng cho biết, dự báo lũ trên địa bàn rút chậm và sẽ còn gây những khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh. Vì thế, Thủ tướng mong cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị-xã hội cùng nhân dân phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau, cùng vượt qua khó khăn.

Trước mắt, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 50 tỷ đồng để hỗ trợ người dân và làm những việc trước mắt.

Chỉ đạo các nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay, Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất; chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, vào cuộc với tinh thần khẩn trương nhất, trách nhiệm nhất, bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt; đặt an toàn, tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Các địa phương trong tỉnh phát huy tối đa phương châm "4 tại chỗ", trong đó tập trung ưu tiên đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị chia cắt, cô lập.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khôi phục hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, cung ứng xăng dầu; tiến hành vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh; nhanh chóng ổn định tình hình dân cư, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; khôi phục sản xuất kinh doanh, sinh kế cho người dân.

Về lâu dài, Thủ tướng nêu rõ cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Thủ tướng giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu (mỗi bên dài khoảng 17 km), triển khai nhanh nhất có thể trong tình trạng khẩn cấp và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2026; đồng thời triển khai tổng thể, đồng bộ, kiên cố các công trình trên địa bàn các tỉnh hạ du như Bắc Ninh, Hà Nội… với tinh thần làm việc nào dứt việc đó. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc nạo vét, khơi thông dòng chảy.