Thái Nguyên, Lạng Sơn còn ngập đến bao giờ?

TPO - Thời tiết miền Bắc những ngày tới ít mưa nhưng tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng ở Thái Nguyên có thể kéo dài thêm 3-4 ngày nữa (tính từ chiều 8/10), ngập lụt ở Bắc Ninh và Lạng Sơn có thể kéo dài thêm 2-3 ngày, Cao Bằng khoảng 1-2 ngày tới.

Theo ông Lê Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió kinh hướng sau bão Matmo nên Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Ninh đã phải hứng chịu đợt mưa rất lớn. Lượng mưa từ sáng 6/10 đến tối 7/10 vượt quá tổng lượng mưa trung bình trong cả tháng 10 của khu vực này.

Mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn kết hợp với địa hình có độ dốc lớn từ bắc xuống nam, lòng sông hẹp và uốn lượn mạnh, làm giảm tốc độ thoát nước, dẫn đến ngập lụt nghiêm trọng và lũ lớn ở khu vực này trong những ngày qua.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trên các sông Gâm, Giang, Cầu, Thương, Trung, Bắc Giang thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh có nhiều trạm lũ vượt mức báo động (BĐ)3, trong đó 3 trạm đo ghi nhận lũ kỷ lục.

Ông Lê Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ.

Mực nước đỉnh lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy vượt lũ lịch sử tới 1,09m, sông Trung tại trạm Hữu Lũng vượt lũ lịch sử là 1.77m, sông Thương tại trạm Cầu Sơn cũng vượt mức lịch sử là 0,36m. Tính đến chiều nay, mực nước các sông đang xuống. Riêng các sông ở Bắc Ninh đang lên, sông Trung (Lạng Sơn) đang lên chậm.

Theo ông Quyền, các sông ở Bắc Ninh đang lên và có khả năng đạt đỉnh trong tối nay (8/10) đến sáng mai (9/10), đỉnh lũ trên sông Cầu vượt BĐ3 khoảng 1m, sông Thương vượt BĐ3 từ 1,5-2,0m và vượt lịch sử từ 0,3-0,5m, sông Trung (Lạng Sơn) có khả năng đạt đỉnh vào chiều tối 8/10.

Với diễn biến trên kết hợp với thời tiết nắng ráo những ngày tới, theo ông Quyền, tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng ở Thái Nguyên kéo dài thêm khoảng 3-4 ngày, một số khu vực có thể kéo dài hơn.

Thái Nguyên là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lớn sau bão Matmo.

Tại Bắc Ninh, ngập lụt sâu trên diện rộng kéo dài thêm khoảng 2-3 ngày, một số khu vực cũng có thể kéo dài hơn. Tình trạng ngập lụt tiếp tục xảy ra ở các xã/phường như Tam Tiến, Xuân Lương, Yên Thế, Mỹ Thái, Đồng Kỳ, Lạng Giang, Xã Kép, Tiên Lục, Tân Yên, Phường Tiền Phong, Phường Bắc Giang, Yên Dũng, Phường Việt Yên, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang, Yên Trung, Tam Đa, Phường Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy...

Tại Lạng Sơn, ngập lụt sâu trên diện rộng cũng kéo dài trong 2-3 ngày tới, có nơi lâu hơn. Các khu vực ngập lụt gồm các xã, phường Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn và Cai Kinh.

Tại Cao Bằng, ngập lụt sâu trên diện rộng kéo dài thêm 1-2 ngày, có nơi lâu hơn. Các khu vực chịu ngập lụt gồm khu dân cư ven sông xã Hòa An, phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, xã Phục Hòa.

Dự báo trong khoảng 5-6 ngày tới, miền Bắc sẽ trải qua những ngày nắng ráo, ít mưa, thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ để lại.