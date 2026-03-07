Vụ ‘xe điên’ đâm liên hoàn nhiều phương tiện ở Hà Nội: Tài xế có nồng độ cồn

TPO - Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh (Yên Hòa, Hà Nội), cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế xe ô tô con. Kết quả xác định tài xế này vi phạm ở mức 0,264mg/L khí thở.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 19h cùng ngày, tại khu vực đường Nguyễn Chánh (Yên Hòa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô, 3 xe máy. Người dân cho biết, vụ việc khiến 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khi xảy ra tai nạn, ô tô con BKS 30A-536.XX đang di chuyển trên đường Nguyễn Chánh hướng đi đường Trần Duy Hưng. Trên đường đi, xe ô tô kể trên xảy ra va chạm với 4 ô tô, 3 xe máy.

Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nằm ngổn ngang trên đường.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế gây tai nạn.

Cảnh sát có mặt xác minh vụ việc và kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ô tô con 30A-536.XX là một người đàn ông lớn tuổi. Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế này vi phạm ở mức 0,264mg/L khí thở.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.