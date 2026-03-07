Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đối tượng nghiện game, gây loạt vụ phá két tại các khu đô thị ở Nha Trang

Phùng Quang
TPO - Lương Xuân Thoại được xác định đã gây ra nhiều vụ cạy song sắt, đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng và ngoại tệ tại các khu đô thị ở Nha Trang.

Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp Lương Xuân Thoại (29 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

trom-cap.jpg
Đối tượng Lương Xuân Thoại. Ảnh: TP.

Theo thông tin ban đầu, thời gian qua cơ quan công an liên tiếp nhận được trình báo của người dân về việc bị kẻ gian cạy cửa, đột nhập vào nhà trộm nhiều tài sản có giá trị. Từ ngày 4-21/2, tại các phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang xảy ra nhiều vụ mất trộm với cùng phương thức, thủ đoạn là cạy song sắt phía sau nhà để đột nhập lấy tài sản.

Sau khi vào cuộc xác minh, truy xét, ngày 4/3, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Tây Nha Trang mời Lương Xuân Thoại đến làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thoại thừa nhận đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản tại các khu đô thị như Mỹ Gia, Hà Quang và Vĩnh Điềm Trung.

Theo lời khai, Thoại thường lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng để cạy khung sắt bảo vệ phía sau nhà, đột nhập vào bên trong rồi phá két sắt để lấy trộm tài sản. Các tài sản bị lấy chủ yếu là tiền mặt, vàng và USD.

Bước đầu cơ quan công an xác định tổng tài sản mà Lương Xuân Thoại đã trộm cắp gồm khoảng 330 triệu đồng, 5.000USD, 8,8 cây vàng cùng nhiều trang sức bằng vàng khác.

Theo công an, Lương Xuân Thoại nghiện game, toàn bộ số tài sản sau khi trộm được đều được người này sử dụng để chơi game.

Phùng Quang
