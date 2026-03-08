Tiếp tục hỗ trợ học sinh và người dân chịu ảnh hưởng bão lũ ở Đà Nẵng

TPO - Trong hai ngày 6 và 7/3, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Oxfam triển khai hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão số 12 và các đợt mưa lũ liên tiếp tại 2 xã Duy Xuyên và Đại Lộc. Tổng giá trị hỗ trợ là hơn 1,3 tỷ đồng.

Người dân vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ nhận hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ.

Theo đó, tại mỗi xã, 200 hộ gia đình khó khăn được nhận hỗ trợ tiền mặt trị giá 3.000.000 đồng/hộ nhằm giúp người dân chủ động trang trải các nhu cầu thiết yếu và từng bước tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Đặc biệt, trong số các hộ thụ hưởng có 30 hộ có phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 2 tuổi, người khuyết tật được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/hộ.

Chương trình cũng hỗ trợ cho 40 phụ nữ đã tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống thiên tai và hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão lũ tại địa phương, mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng.

Theo kế hoạch của dự án, trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Oxfam triển khai hoạt động hỗ trợ tại xã Nông Sơn để giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống.

Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, chương trình còn triển khai nhiều hoạt động để giúp người dân tái thiết cuộc sống.

Được biết, dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai do Tổ chức Oxfam tài trợ đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt triển khai trên địa bàn. Dự án hướng đến hỗ trợ khoảng 1.500 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại 3 xã: Duy Xuyên, Nông Sơn và Đại Lộc.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp, dự án còn tập trung cải thiện điều kiện tiếp cận nước sạch, vệ sinh môi trường, hỗ trợ phục hồi sinh kế và nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó thiên tai cho người dân và chính quyền địa phương…

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng cũng tổ chức chương trình trao học bổng năm 2026 của Tổ chức Children Above All – Aid (CAA.A, Thụy Điển) 52 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Trao học bổng cho học sinh khó khăn.

Các suất học bổng thuộc chương trình đỡ đầu dài hạn, hỗ trợ các em từ bậc tiểu học đến khi hoàn thành chương trình học tập, tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Bản thân là người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, em Bùi Thị Thảo Uyên (sinh viên năm nhất trường CĐ Nghề Đà Nẵng) được tiếp sức đến trường bằng học bổng CAA.A.

“Ba em mắc bệnh khớp nặng nên không thể lao động, mẹ là người gánh vác kinh tế gia đình bằng việc buôn bán rau nhỏ. Nhờ học bổng này, em và nhiều bạn khác không phải bỏ dở con đường học vấn, được tiếp thêm động lực để học tập, cống hiến cho xã hội”, Uyên nói.

Em Bùi Thị Thảo Uyên phát biểu tri ân tại chương trình.

Theo ông Nguyễn Tiến Lâm – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng, từ năm 2006 đến nay, chương trình đã đồng hành xuyên suốt cùng khoảng 100 học sinh khó khăn trên con đường học tập.

“Không chỉ hỗ trợ về vật chất, học bổng còn gửi gắm niềm tin và động viên các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng khi trưởng thành và thành công, các em sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái ấy đến những hoàn cảnh khó khăn khác”, ông Lâm nói.