Báo Tiền Phong và Vietcombank trao nhà tình nghĩa cho 6 cựu chiến binh

TPO - 6 cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Thạnh, Củ Chi đã được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà thông qua chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và chính quyền địa phương tổ chức, thể hiện tinh thần tri ân đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Vietcombank coi các hoạt động vì cộng đồng là trách nhiệm

Chiều 7/3, Báo Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cùng Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Đông Thạnh và Củ Chi tổ chức lễ trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 6 cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, 4 căn nhà được hỗ trợ tại xã Đông Thạnh và 2 căn nhà được trao tại xã Củ Chi.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ năm 2026, bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Vietcombank, bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trên địa bàn xã.

Ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (áo trắng) - phát biểu tại buổi lễ và thăm hỏi các cựu chiến binh. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Tại xã Củ Chi, buổi lễ còn có sự tham dự của bà Trần Ngọc Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Củ Chi, bà Võ Thanh Diệu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Củ Chi.

Tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - cho biết ngân hàng luôn coi các hoạt động vì cộng đồng, tri ân người có công là trách nhiệm song hành với sự phát triển của doanh nghiệp.

Ông Lê Hoàng Tùng bày tỏ vinh dự khi đại diện Vietcombank tham dự buổi trao kinh phí xây dựng căn nhà tình nghĩa cho các gia đình cựu chiến binh.

Theo ông Tùng, Hóc Môn nói chung và xã Đông Thạnh nói riêng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, thuộc không gian lịch sử “18 thôn vườn trầu” - một trong những cái nôi của phong trào cách mạng Nam Bộ. Trong những năm tháng đấu tranh gian khổ của dân tộc, nơi đây đã chứng kiến sự kiên cường của nhiều thế hệ người dân, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của vùng đất Gia Định - Sài Gòn.

Ông Lê Hoàng Tùng và nhà báo Phùng Công Sưởng gặp gỡ các cựu chiến binh tại xã Đông Thạnh. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Ông Tùng nhấn mạnh việc chăm lo đời sống cho các gia đình cựu chiến binh không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn thể hiện lòng tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những căn nhà tình nghĩa được trao tặng trong chương trình là sự hỗ trợ thiết thực, giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Vietcombank kỳ vọng những mái ấm mới sẽ mang lại sự yên tâm cho các gia đình, để các cựu chiến binh tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của gia đình người lính.

Không chỉ đơn thuần là nơi ở mới

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phùng Công Sưởng cho hay Báo Tiền Phong rất xúc động khi trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, chiến tranh đã lùi xa, năm nay cả nước kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuy nhiên, tuổi trẻ của nhiều cựu chiến binh đã gửi lại nơi chiến trường, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc. Đến hôm nay, nhiều người đã tuổi cao, sức yếu, cuộc sống vẫn còn gặp không ít khó khăn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nói thêm trong số các cựu chiến binh được trao nhà lần này, nhiều người đã ở độ tuổi gần 70. Trong đó có hai người từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến tranh biên giới phía Bắc, hai người từng tham gia chiến đấu tại Chiến tranh Campuchia - Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ năm 2026 - phát biểu tại buổi lễ và trao quà tới các cựu chiến binh. Ảnh: Phạm Nguyễn

Dù Đảng, Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp đã có nhiều chương trình chăm lo cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng, song nhiều cựu chiến binh vẫn phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, việc xây dựng được một mái nhà kiên cố đối với nhiều người vẫn là mong ước chưa dễ thực hiện.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong chương trình. Khi Báo Tiền Phong đề xuất hỗ trợ, lãnh đạo Vietcombank đã nhanh chóng hưởng ứng và phối hợp triển khai.

Trong khoảng 5 năm qua, Vietcombank đã dành khoảng 2.800 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, trong đó có nhiều chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng, thương binh và các gia đình chính sách.

"Những căn nhà được trao tặng trong dịp này không chỉ đơn thuần là nơi ở mới, mà còn thể hiện tình cảm, lòng tri ân và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Về phía đại diện địa phương, bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, bày tỏ các thế hệ cựu chiến binh là những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Khi trở về với đời sống đời thường, các cựu chiến binh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn một số hội viên cựu chiến binh gặp khó khăn, đặc biệt là về điều kiện nhà ở. Vì vậy, chương trình hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà lần này mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm sinh hoạt và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

“Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp là nguồn động viên rất lớn đối với các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn,” bà Quỳnh nhấn mạnh.

Ông Lê Hoàng Tùng và nhà báo Phùng Công Sưởng nhận thư cảm ơn từ chính quyền xã Đông Thạnh và xã Củ Chi. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Theo bà Quỳnh, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh xã và các đơn vị liên quan để sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đảm bảo việc sửa chữa nhà được thực hiện hiệu quả, giúp các gia đình cựu chiến binh sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh cũng gửi lời cảm ơn đến Báo Tiền Phong và Ngân hàng Vietcombank đã đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo đời sống cho các hội viên cựu chiến binh.

Tại buổi lễ trao tặng nhà tình nghĩa diễn ra ở xã Củ Chi, ông Lê Hoàng Tùng bày tỏ sự xúc động khi có dịp đến với vùng đất Củ Chi anh hùng - nơi ghi dấu nhiều chiến công trong lịch sử đấu tranh của dân tộc.

Theo ông Tùng, việc tri ân các thế hệ đi trước không chỉ là truyền thống tốt đẹp mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập và hòa bình của đất nước.

Trong suốt 63 năm hình thành và phát triển, Vietcombank luôn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời đặc biệt chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội. Chỉ trong hơn 5 năm qua, Vietcombank đã dành hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng trên phạm vi cả nước.

Ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trao quà cho cựu chiến binh xã Củ Chi

Riêng tại TPHCM, tổng số tiền ngân hàng đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội trong giai đoạn 5 năm gần đây đã đạt 350 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các chương trình vì cộng đồng.

"Trong khuôn khổ Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM, Vietcombank phối hợp cùng báo Tiền Phong trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho hai cựu quân nhân tại xã Củ Chi. Những căn nhà mới không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt của các gia đình mà còn thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc", ông Tùng bày tỏ.