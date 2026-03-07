Lần đầu phẫu thuật tái tạo dây chằng khớp gối tại ĐBSCL

TPO - Lần đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo dây chằng khớp gối bằng vật liệu nhân tạo cho bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo sau. Ca phẫu thuật mở ra kỳ vọng mới trong điều trị chấn thương chỉnh hình tại khu vực cho người bệnh.

Ngày 7/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, anh N.Đ.T. (34 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ), nhập viện sau chấn thương khớp gối khi chơi thể thao cách đây khoảng hai tháng. Sau cú ngã, anh T. xuất hiện tình trạng sưng đau kéo dài vùng gối và gặp khó khăn khi vận động. Ban đầu, anh nghĩ chấn thương không nghiêm trọng nên chỉ nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng đau và yếu khớp gối không cải thiện.

Đây là ca bệnh đầu tiên được phẫu thuật tái tạo dây chằng khớp gối tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Khi đến bệnh viện thăm khám, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo sau. Đây là một trong những dây chằng quan trọng giúp giữ vững khớp gối, đặc biệt trong các động tác chạy, xoay người hoặc thay đổi hướng di chuyển.

Anh T. cho biết ban đầu khá lo lắng trước chỉ định phẫu thuật. “Tôi nghĩ nếu không mổ thì vẫn có thể đi lại được nên còn do dự. Sau một thời gian, chân yếu dần, cơ bắt đầu teo và việc vận động ngày càng khó khăn nên tôi quyết định điều trị”, bệnh nhân chia sẻ.

Sau khi đánh giá tổn thương, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật tái tạo dây chằng khớp gối bằng vật liệu nhân tạo. Đây là kỹ thuật lần đầu được triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

BS Nguyễn Trần Duy, khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện cho biết trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện ngoài tổn thương đứt dây chằng chéo sau, bệnh nhân còn bị tổn thương bán phần dây chằng chéo trước. Các bác sĩ đã xử lý đồng thời hai tổn thương trong cùng một ca mổ nhằm đảm bảo độ vững tối ưu cho khớp gối sau phẫu thuật.

Theo bác sĩ Duy, trước đây, các ca tái tạo dây chằng tại khu vực chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp sử dụng gân tự thân, tức lấy gân từ chính cơ thể người bệnh để thay thế dây chằng bị tổn thương. Tuy nhiên, phương pháp này có một số hạn chế nhất định như phải hy sinh một phần gân của cơ thể, thời gian phẫu thuật kéo dài và có thể gây đau tại vị trí lấy gân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được vật lý trị liệu, giúp phục hồi tốt khả năng vận động

Trong khi đó, kỹ thuật sử dụng dây chằng nhân tạo mang lại nhiều ưu điểm đáng kể. “Ưu điểm lớn nhất là không phải lấy gân của chính bệnh nhân nên hạn chế tổn thương thêm cho cơ thể. Nhờ vậy bệnh nhân giảm đau sau mổ và có thể tập vận động sớm hơn. Thời gian phẫu thuật cũng được rút ngắn đáng kể. Nếu phương pháp dùng gân tự thân thường mất khoảng 60 đến 90 phút thì với dây chằng nhân tạo, ca mổ chỉ kéo dài khoảng 30 đến 45 phút” – BS Duy cho biết.

Dây chằng nhân tạo có độ căng và độ chắc tốt, phù hợp với những bệnh nhân trẻ hoặc người có nhu cầu quay lại hoạt động thể thao. Trong các trường hợp tổn thương nhiều dây chằng, nếu dùng gân tự thân sẽ phải lấy gân ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể, gây đau và ảnh hưởng quá trình tập phục hồi sau mổ.

Sau phẫu thuật hai ngày, anh T. đã có thể tự đứng dậy và di chuyển bằng nạng. Chỉ sau khoảng một tuần, bệnh nhân đã có thể bỏ nạng và tập gập gối với biên độ hơn 90 độ. “Mỗi ngày tôi tập vật lý trị liệu và cảm nhận chân khỏe lên rõ rệt. Gối bớt đau, vận động dễ hơn và ngủ cũng ngon hơn” - anh T. chia sẻ.