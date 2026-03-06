Khai trương hệ thống chụp nhũ ảnh 3D tại Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt

Lễ khai trương Hệ thống chụp nhũ ảnh 3D Mammo Fujifilm tại Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt diễn ra chiều 04/03/2026 đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia và khách mời. Sự kiện không chỉ đánh dấu việc đưa vào vận hành công nghệ tầm soát ung thư vú hiện đại mà còn nhấn mạnh thông điệp: tầm soát định kỳ là yếu tố quan trọng giúp phát hiện bệnh sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.

Khai trương hệ thống nhũ ảnh 3D Fujifilm tại Thăng Long Lạc Việt: Nâng cao hiệu quả tầm soát ung thư vú sớm

Toàn cảnh chương trình khai trương Hệ thống chụp nhũ ảnh 3D Mammo Fujifilm tại Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt

Chiều ngày 04/03/2026, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt đã tổ chức lễ khai trương và đưa vào vận hành hệ thống chụp nhũ ảnh 3D Mammo Fujifilm (Nhật Bản), đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú tại bệnh viện.

Sự kiện có sự tham dự của các chuyên gia y tế hàng đầu về Ung thư Vú của bệnh viện Thăng Long Lạc Việt, đại diện Fujifilm Việt Nam cùng nhiều khách mời, đặc biệt là các thành viên của Câu lạc bộ “Phụ nữ kiên cường”, những người phụ nữ đã và đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú.

Công nghệ nhũ ảnh 3D Fujifilm: Bước tiến trong tầm soát ung thư vú

Hệ thống nhũ ảnh 3D Mammo Fujifilm - Amulet Innovality được xem là một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến hiện nay trong tầm soát ung thư vú.

Hệ thống nhũ ảnh 3D Mammo Fujifilm - Amulet Innovality ứng dụng công nghệ Tomosynthesis, hệ thống cho phép tái tạo hình ảnh mô vú theo từng lớp cắt mỏng, giúp hạn chế hiện tượng chồng lấp mô, nguyên nhân khiến nhiều tổn thương nhỏ có thể bị bỏ sót trên nhũ ảnh 2D truyền thống. Nhờ đó, công nghệ này có thể tăng tới 40% khả năng phát hiện khối u so với hệ thống nhũ ảnh 2D, đồng thời giúp nhận diện tổn thương sớm hơn khoảng 15 tháng. Thời gian chụp chỉ khoảng 4 giây, giúp giảm cảm giác khó chịu trong quá trình thực hiện, đồng thời giảm tới 30% liều tia X so với các thế hệ trước. Đặc biệt, khả năng tái tạo hình ảnh đa lớp giúp đánh giá chính xác hơn các tổn thương ở phụ nữ có mô vú dày hoặc đã đặt túi ngực, những trường hợp thường gặp nhiều hạn chế khi tầm soát bằng các phương pháp truyền thống.

Nghi thức cắt băng khai trương Hệ thống chụp nhũ ảnh 3D Mammo Fujifilm tại Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt

Việc đưa hệ thống nhũ ảnh 3D vào vận hành được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện sớm các bệnh lý tuyến vú, đặc biệt trong bối cảnh ung thư vú đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.

Chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của tầm soát ung thư vú định kỳ

Phát biểu tại lễ khai trương, TS.BSCKII Nguyễn Văn Định - Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, Nguyên Trưởng khoa Ngoại vú Bệnh viện K, chuyên gia với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ung thư vú, cho biết ung thư vú hiện là một trong những bệnh lý ác tính phổ biến nhất ở phụ nữ tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

TS.BSCKII Nguyễn Văn Định phát biểu tại chương trình, nhấn mạnh tầm quan trọng của tầm soát ung thư vú định kỳ

Theo ông, tầm soát định kỳ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khi khối u còn nhỏ và chưa di căn. “Trong nhiều trường hợp, ung thư vú ở giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, nếu chỉ chờ đến khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường mới đi khám thì có thể đã bỏ lỡ thời điểm phát hiện sớm. Thực tế cho thấy, nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, tỷ lệ điều trị khỏi có thể đạt trên 90%”, TS.BSCKII Nguyễn Văn Định chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc ứng dụng các công nghệ chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới như nhũ ảnh 3D có ý nghĩa quan trọng trong tầm soát ung thư vú hiện đại.“Công nghệ này cho phép phát hiện những tổn thương rất nhỏ ngay từ giai đoạn sớm, giúp bác sĩ có thêm dữ liệu chính xác trong chẩn đoán và giúp người bệnh không bỏ lỡ thời điểm vàng trong điều trị”, ông nói.

Theo chuyên gia, việc hình thành thói quen tầm soát ung thư vú định kỳ, đặc biệt đối với phụ nữ từ 30 tuổi trở lên hoặc có yếu tố nguy cơ, là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Câu chuyện từ những người phụ nữ kiên cường

Các thành viên Câu lạc bộ “Phụ nữ kiên cường” tham dự và chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, sự kiện còn ghi nhận những chia sẻ đầy xúc động từ các thành viên của Câu lạc bộ “Phụ nữ kiên cường”, những người phụ nữ đã trải qua hành trình điều trị ung thư vú.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú (Thụy Khuê, Tây Hồ) cho biết cô cảm thấy rất vui và xúc động khi bệnh viện đưa vào vận hành hệ thống tầm soát hiện đại dành cho phụ nữ. Theo cô, bản thân phát hiện ung thư vú khá muộn sau khi trải qua nhiều vấn đề sức khỏe khác. Khi được chẩn đoán, bệnh đã di căn và quá trình điều trị kéo dài nhiều năm với nhiều phác đồ khác nhau.

“Từ lúc phát hiện đến nay đã hơn 7 năm và tôi đã trải qua nhiều phác đồ điều trị. Quá trình điều trị rất mệt mỏi. Chỉ vì mải lo công việc, gia đình, cuộc sống mà nhiều khi mình quên mất việc chăm sóc bản thân. Khi phát hiện bệnh thì đã muộn”, cô chia sẻ.

Từ trải nghiệm của mình, cô mong muốn gửi lời nhắn nhủ tới phụ nữ ở mọi độ tuổi: “Hãy đi tầm soát thường xuyên và định kỳ. Đừng đợi đến khi cơ thể đau đớn, mệt mỏi mới đi khám. Khi phát hiện sớm, việc điều trị sẽ nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.”

Cùng tham dự chương trình, cô Văn Thị Thanh Tâm (Tây Hồ, sinh năm 1963) cũng chia sẻ câu chuyện của mình sau hành trình điều trị ung thư vú. Cô cho biết bản thân phát hiện bệnh trong một lần tham gia chương trình tầm soát sức khỏe. Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vú, cô đã trải qua một quá trình điều trị kéo dài với nhiều đợt hóa chất và điều trị đích.

“Ung thư vú nhiều khi tiến triển rất âm thầm, không có dấu hiệu rõ ràng. Nhờ đi tầm soát mà tôi phát hiện bệnh kịp thời và có cơ hội điều trị sớm”, cô cho biết.

Theo cô, việc các bệnh viện đầu tư những công nghệ tầm soát hiện đại như nhũ ảnh 3D sẽ giúp phụ nữ tiếp cận với các phương pháp chẩn đoán hiện đại hơn. “Tôi mong rằng phụ nữ, đặc biệt là các bạn trẻ, hãy chủ động đi tầm soát sớm. Điều đó có thể giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe và tránh được những khó khăn trong điều trị sau này”, cô nói.

Đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt là đơn vị y tế có bề dày phát triển trong lĩnh vực khám chữa bệnh, hiện vận hành hai cơ sở tại tỉnh Phú Thọ gồm Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Lạc Việt và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên, với tổng quy mô hơn 650 giường bệnh. Qua nhiều năm hoạt động, hệ thống đã xây dựng uy tín về chất lượng chuyên môn. Hệ thống bệnh viện tập trung phát triển nhiều chuyên khoa mũi nhọn như Ung bướu, Tim mạch, Chấn thương chỉnh hình, Nội thận – chạy thận nhân tạo, Ngoại tổng hợp, Sản – Nhi…. Đặc biệt, Trung tâm Ung bướu được đầu tư đồng bộ với các phương pháp điều trị hiện đại như phẫu thuật công nghệ cao, hóa trị, xạ trị gia tốc, điều trị đa mô thức, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và tối ưu chất lượng sống cho người bệnh.

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt với 21 năm phát triển

Kế thừa nền tảng chuyên môn của hệ thống, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt được phát triển tại Hà Nội theo định hướng bệnh viện chất lượng cao, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân Thủ đô và khu vực lân cận. Bệnh viện hiện đầu tư nhiều hệ thống chẩn đoán hiện đại như Máy CT 128 dãy của Philips, Máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla của Siemens, hệ thống nội soi tiêu hóa Olympus Evis X1 CV-1500 và CV-190 và liên tục cập nhật các thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất trên thế giới. Việc đưa hệ thống nhũ ảnh 3D Mammo Fujifilm vào vận hành góp phần hoàn thiện năng lực chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu tại bệnh viện, đặc biệt trong lĩnh vực tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú.