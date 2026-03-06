Ba thập kỷ phát triển từ phòng xét nghiệm nhỏ thành hệ thống y tế tư nhân quy mô

Chiều 5/3 tại Hà Nội, Hệ thống Y tế MEDLATEC tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (6/3/1996 – 6/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của một trong những hệ thống y tế tư nhân tiêu biểu tại Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp bền bỉ của đơn vị trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

MEDLATEC đón Huân chương Lao động hạng Nhì nhân kỷ niệm 30 năm thành lập

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương như: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cùng đại diện lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ban, ngành, thành phố Hà Nội, đối tác và đông đảo cán bộ nhân viên MEDLATEC.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho ngành y tế

Tại buổi lễ, Hệ thống Y tế MEDLATEC vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp của đơn vị trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân của hệ thống cũng được khen thưởng: 5 tập thể và 20 cá nhân nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội; 5 tập thể và 21 cá nhân nhận Bằng khen của Sở Y tế Hà Nội; 5 tập thể và 11 cá nhân nhận Bằng khen của Hiệp hội Y tế tư nhân Việt Nam.

Trước đó, MEDLATEC từng được trao tặng nhiều danh hiệu quan trọng như Cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế và danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh:

“Ba mươi năm là một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết của một thương hiệu y tế. Từ một phòng xét nghiệm nhỏ với nhiều khó khăn ban đầu, MEDLATEC đã kiên định lựa chọn con đường phát triển dựa trên chuyên môn, công nghệ và chất lượng dịch vụ, từng bước trở thành một hệ thống y tế tư nhân có uy tín tại Việt Nam”.

Theo ông, sự phát triển của MEDLATEC không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngoài công lập mà còn hỗ trợ tích cực cho hệ thống y tế quốc gia trong việc giảm tải cho các cơ sở công lập, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Từ phòng xét nghiệm nhỏ đến hệ thống y tế phủ rộng

Tiền thân của MEDLATEC là Phòng Xét nghiệm lâm sàng tổng hợp được thành lập năm 1996 tại Hà Nội. Sau ba thập kỷ phát triển, đơn vị đã trở thành một hệ thống y tế đa chuyên khoa với mạng lưới rộng khắp.

Hiện nay, MEDLATEC sở hữu 2 bệnh viện, 41 phòng khám tại Việt Nam, 1 phòng khám tại Campuchia cùng hơn 100 văn phòng lấy mẫu xét nghiệm trên toàn quốc. Hệ thống có gần 3.000 cán bộ nhân viên, trong đó hơn 500 chuyên gia và bác sĩ đa chuyên khoa, cùng gần 700 nhân viên y tế thực hiện dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi.

Mỗi năm, MEDLATEC phục vụ khoảng 5 triệu người dân, đồng thời là đối tác chuyên môn của hơn 17.000 bác sĩ, bệnh viện và phòng khám trên cả nước. Ngoài ra, hệ thống cũng thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho khoảng 3.500 cơ quan, doanh nghiệp, tương đương hơn 1 triệu lượt cán bộ, nhân viên mỗi năm.

Trong chiến lược phát triển chuyên môn, MEDLATEC xây dựng năng lực chẩn đoán dựa trên bốn trụ cột kỹ thuật gồm: Trung tâm Xét nghiệm, Trung tâm Giải phẫu bệnh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Trung tâm Tiêu hóa.

Trung tâm Xét nghiệm của hệ thống hiện vận hành hơn 500 thiết bị hiện đại từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, thực hiện khoảng 15 triệu mẫu xét nghiệm mỗi năm với hơn 2.000 danh mục xét nghiệm. Trong khi đó, Trung tâm Giải phẫu bệnh xử lý hơn 100.000 mẫu mỗi năm, đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán các bệnh lý, đặc biệt là ung thư.

Cùng với đó, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh có khả năng đáp ứng khoảng 3 triệu ca mỗi năm và kết nối chuyên môn với hơn 100 đơn vị y tế trên toàn quốc. Trung tâm Tiêu hóa cũng được đầu tư hệ thống nội soi thế hệ mới, triển khai các kỹ thuật hiện đại trong phát hiện và điều trị sớm ung thư đường tiêu hóa.

Hướng tới hệ sinh thái y tế hiện đại

Không chỉ đầu tư về chuyên môn, MEDLATEC còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và chăm sóc người bệnh. Hệ thống đã triển khai nhiều nền tảng quản lý hiện đại như SAP, ERP, HIS, LIS, PACS; đồng thời vận hành bệnh án điện tử theo quy định của Bộ Y tế.

Ứng dụng My MEDLATEC cũng được phát triển để giúp người dân theo dõi kết quả xét nghiệm, lịch sử khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe cá nhân thuận tiện hơn.

Theo TS. Nguyễn Trí Anh – Tổng Giám đốc MEDLATEC GROUP, những thành quả đạt được trong 30 năm qua là kết quả của sự đồng hành từ nhiều phía.

“Thành quả MEDLATEC đạt được hôm nay là sự kết tinh từ sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương; từ niềm tin của nhân dân và khách hàng; cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, nhân viên trong suốt hành trình phát triển”, ông Nguyễn Trí Anh nói.

Trong giai đoạn phát triển mới, MEDLATEC đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái y tế hiện đại, minh bạch và nhân văn, đồng thời tiếp tục đầu tư chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và chẩn đoán.

Dự kiến trong năm 2026, Bệnh viện Quốc tế MEDLATEC tại 108 Nguyễn Hoàng (Hà Nội) sẽ đi vào hoạt động với quy mô 350 giường bệnh và công suất khoảng 2.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày.