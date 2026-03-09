Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

3 trẻ ở Đà Nẵng nhập viện cấp cứu sau khi ăn cá ủ chua

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi ăn cá ủ chua, 3 trẻ em cùng một gia đình ở xã Phước Năng (TP. Đà Nẵng) xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa, suy hô hấp nghi do ngộ độc độc tố Botulinum.

Ngày 9/3, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, địa bàn vừa ghi nhận chùm ca bệnh nghi ngộ độc độc tố Botulinum sau khi ăn cá ủ chua.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, các bệnh nhân đều nhập viện sau khi ăn cá ủ chua cùng gia đình. Hiện có 2 bệnh nhân đã được chuyển ra Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng điều trị, 1 bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Cụ thể, ngày 8/3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân H.N.T. (15 tuổi, trú thôn 8, xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng) với biểu hiện lâm sàng nghi ngộ độc Botulinum.

Trước đó, sáng 7/3 bệnh nhân ăn cá ủ chua cùng 6 người trong gia đình. Đến khoảng 18h cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa nhiều. Sáng 8/3, bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, đồng tử hai bên giãn, đáp ứng ánh sáng kém, mạch yếu, tay chân lạnh, khó thở, bụng mềm và tiểu tiện không tự chủ. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, chuyển khoa Hồi sức tích cực – Chống độc điều trị.

Các bác sĩ cho bệnh nhân thở máy, truyền dịch hỗ trợ dinh dưỡng và tiến hành thay huyết tương sau khi hội chẩn với chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong và sau khi thay huyết tương, bệnh nhân ổn định, đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm nghi do độc tố Botulinum, biến chứng suy hô hấp cấp độ 3.

Ngoài ra, hai bệnh nhi khác là H.Q.N. (7 tuổi) và H.Q.B. (11 tuổi), cùng trú thôn 8, xã Phước Năng, cũng ăn cá ủ chua vào sáng 7/3 và đến chiều cùng ngày xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa.

Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Phước Sơn, hai bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cả hai trường hợp đều nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum, biến chứng suy hô hấp cấp độ 2. Hiện hai bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Hoài Văn
