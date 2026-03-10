Công nghệ 3D mở hướng tiếp cận chính xác trong phẫu thuật hàm mặt

Sự phát triển của công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách tiếp cận trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình và hàm mặt. Việc ứng dụng công nghệ 3D không chỉ giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán mà còn mở ra khả năng cá thể hóa phương pháp điều trị cho từng bệnh nhân.

Ngày 8/3, Hội Phẫu thuật Miệng – Hàm – Mặt và Tạo hình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề “Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và tạo hình đường nét khuôn mặt”. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, bác sĩ trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, hàm mặt trên cả nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung trao đổi những tiến bộ mới nhất trong ứng dụng công nghệ 3D vào quá trình chẩn đoán, lập kế hoạch và thực hiện phẫu thuật. Nhiều tham luận chuyên sâu được trình bày như: ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt tại Bệnh viện E; ứng dụng giải phẫu học kết hợp công nghệ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý khớp thái dương – hàm; ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt và tạo hình khuôn mặt.

Theo các chuyên gia, công nghệ 3D cho phép mô phỏng chính xác cấu trúc xương hàm và khuôn mặt của bệnh nhân trên nền tảng số. Nhờ đó, bác sĩ có thể xây dựng phương án phẫu thuật tối ưu trước khi tiến hành can thiệp thực tế, giảm thiểu sai số và tăng tính an toàn cho người bệnh.

Trao đổi bên lề hội thảo, TS.BS Võ Tiến Huy (Richard Huy)- Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội cho biết, việc ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt đang trở thành xu hướng phổ biến trên thế giới bởi những lợi ích rõ rệt trong thực hành lâm sàng.

Theo TS.BS Võ Tiến Huy, trước đây việc lập kế hoạch phẫu thuật chủ yếu dựa trên các mô hình hoặc bản vẽ thủ công nên khó tránh khỏi sai số nhất định. Trong khi đó, công nghệ 3D giúp mô phỏng chi tiết cấu trúc khuôn mặt, từ đó hỗ trợ bác sĩ xác định chính xác vị trí can thiệp và dự đoán kết quả sau phẫu thuật.

“Công nghệ 3D có thể được xem như một hệ thống dẫn đường trong phẫu thuật. Thông qua các máng hướng dẫn và hệ thống định vị, bác sĩ có thể thực hiện các thao tác theo đúng kế hoạch đã lập trước đó. Điều này giúp nâng cao độ chính xác của ca mổ, đồng thời rút ngắn thời gian phục hồi cho bệnh nhân”, TS.BS Võ Tiến Huy cho biết.

Theo vị chuyên gia này, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam đã ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và tạo hình thẩm mỹ hơn 10 năm. Nếu như ở giai đoạn đầu, công nghệ này chủ yếu hỗ trợ ở mức mô phỏng và lập kế hoạch sơ bộ, thì hiện nay hệ thống đã phát triển toàn diện hơn, cho phép định vị chính xác vùng phẫu thuật và cá thể hóa phương pháp điều trị cho từng bệnh nhân.

Đặc biệt, với những trường hợp phức tạp như mặt lệch, mặt xoắn vặn hay dị tật bẩm sinh, công nghệ 3D giúp bác sĩ kiểm soát tốt hơn cấu trúc giải phẫu và dự đoán kết quả sau mổ. Điều này góp phần khắc phục những hạn chế của phương pháp phẫu thuật truyền thống.

Các chuyên gia cũng cho rằng khoảng cách về công nghệ trong lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt giữa Việt Nam và thế giới từng khá lớn. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nhiều cơ sở y tế trong nước đã từng bước tiếp cận và làm chủ các công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.

Dù vậy, việc đầu tư các hệ thống công nghệ hiện đại vẫn đòi hỏi chi phí lớn. Theo TS.BS Võ Tiến Huy, đây là bước đi cần thiết nếu các cơ sở y tế muốn nâng cao năng lực chuyên môn và xử lý những ca bệnh phức tạp mà trước đây khó có thể thực hiện.

Nhìn về tương lai, các chuyên gia nhận định công nghệ 3D sẽ tiếp tục được ứng dụng rộng rãi hơn trong phẫu thuật hàm mặt và thẩm mỹ. Sự kết hợp giữa công nghệ 3D với trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) và robot phẫu thuật được kỳ vọng sẽ hỗ trợ bác sĩ tốt hơn trong việc phân tích dữ liệu, mô phỏng phẫu thuật và nâng cao độ chính xác trong điều trị.

Theo các chuyên gia, với sự phát triển của y học và công nghệ, nhiều trường hợp dị tật hoặc biến dạng khuôn mặt từng được xem là rất khó điều trị trước đây nay đã có thể can thiệp hiệu quả. Trong tương lai, những tiến bộ công nghệ mới sẽ tiếp tục mở ra thêm nhiều cơ hội điều trị cho bệnh nhân.