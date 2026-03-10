Nuxumi: 30 giây chăm sóc đường thở “chuẩn dược khoa” đầu tiên tại Việt Nam

Trong bối cảnh các bệnh lý về răng miệng và đường hô hấp ngày càng phức tạp, việc tìm kiếm một giải pháp bảo vệ chuyên sâu không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết. Nuxumi xuất hiện như một "định nghĩa mới" về nước súc miệng Chuẩn Dược Khoa mang đến sự an tâm chỉ sau 30 giây sử dụng.

Công thức "Tiêu chuẩn vàng" – Sự khác biệt từ nền tảng khoa học

Nuxumi không chạy theo xu hướng sử dụng các hóa chất tạo mùi hay hương liệu. Giá trị cốt lõi của sản phẩm mang đến cho người dùng nằm ở công thức nền tảng dựa trên các bằng chứng khoa học đầy đủ.

Điểm sáng nhất trong bảng thành phần là Chlorhexidine 0,12%. Trong các tài liệu chuyên môn được đăng tải trên các trang thông tin uy tín lớn của thế giới, Chlorhexidine được mệnh danh là "tiêu chuẩn vàng" nhờ khả năng diệt khuẩn phổ rộng, loại bỏ vi khuẩn có hại và duy trì hiệu quả bảo vệ kéo dài.

Cam kết "Chuẩn Dược Khoa" của Nuxumi không chỉ dừng lại ở lời nói. Từng lô sản phẩm khi xuất xưởng đều đi kèm Phiếu kiểm nghiệm định lượng rõ ràng nồng độ hoạt chất. Việc kiểm nghiệm được thực hiện tại các cơ sở đạt chuẩn GLP (Thực hành tốt phòng thí nghiệm) do Bộ Y tế thẩm định, đảm bảo mọi chỉ số đều đạt mức an toàn và đạt chuẩn so với công bố của sản phẩm.

Câu chuyện 2 năm "điều vị" của vị Dược sĩ có tâm

Ít ai biết, đằng sau chai nước súc miệng Nuxumi là hành trình ròng rã gần một thập kỷ của Tiến sĩ, Dược sĩ Đỗ Thị Nguyệt Quế - Founder của thương hiệu Nuxumi. Câu chuyện bắt đầu từ 8-9 năm trước trong một chuyến công tác tại Châu Âu. Bị viêm họng do thời tiết lạnh giá, cô tìm mua một sản phẩm súc miệng chứa Chlorhexidine – hoạt chất được giới y khoa mệnh danh là "tiêu chuẩn vàng" trong sát khuẩn miệng họng. Vốn mang định kiến rằng Chlorhexidine luôn đắng gắt, gây tê lưỡi hay thậm chí làm mất vị giác tạm thời, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi trải nghiệm một sản phẩm tại đây lại có hương vị rất dễ chịu và không hề đắng.

Sự ngạc nhiên đó đã thôi thúc một khát vọng mãnh liệt: Tại sao không tạo ra một sản phẩm chứa Chlorhexidine với chất lượng chuẩn Châu Âu ngay tại Việt Nam, nhưng được "Việt hóa" bằng những hương vị thân thuộc, dễ chịu với người Việt như trà xanh, bạc hà?

Thế nhưng, Chlorhexidine là một hoạt chất cực kỳ "khó tính". Để giữ nguyên hàm lượng diệt khuẩn mà vẫn che được vị đắng, đồng thời ngăn chặn hiện tượng kết tủa hay biến màu sau nhiều tháng lưu kho, đội ngũ đã mất hơn 2 năm ròng rã thử nghiệm. Có những lúc xót xa đổ đi hàng loạt mẻ sản phẩm lỗi vì tương kỵ hóa học, nhưng do chlorhexidine tác dụng quá rõ rệt, bằng chứng khoa học về khả năng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa một số bệnh lý tại khoang miệng, cúm... rất rõ ràng và được coi là "gold standard" trong diệt khuẩn răng miệng nên cô Quế vẫn mong muốn làm - “Tây” đã làm được thì chắc chắn mình sẽ phải làm được” (cô tin tưởng và luôn động viên mọi người như thế) và vì thế Nuxumi ra đời che được vị đắng gắt đồng thời có vị phù hợp với thói quen người Việt và chất lượng ổn định trong suốt thời gian bảo quản.

Hệ sinh thái sản xuất đạt chứng nhận quốc tế GMP

Nuxumi tự hào được bảo chứng bởi hệ thống tiêu chuẩn khắt khe, minh chứng cho năng lực sản xuất vượt trội:

● Nhà máy MEDZAVY đạt chuẩn CGMP & GMP: Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm, đảm bảo quy trình kiểm soát chất lượng và môi trường sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là chứng nhận mà rất ít nhà máy gia công tại Việt Nam hiện nay đạt được. Trong đó chứng chỉ CGMP đã được từ năm 2021.

● ISO 13485:2016: Chứng nhận quốc tế về chất lượng thành phần và quy trình sản xuất thiết bị y tế.

● Tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ & Nhật: Việc chinh phục được hai thị trường "khó tính" nhất thế giới là lời khẳng định đanh thép về chất lượng của nhà máy Medzavy trên bản đồ sản xuất và ngành dược.

Hội tụ tinh hoa từ những chuyên gia đầu ngành

Sức mạnh nội tại của Nuxumi đến từ đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản chuyên nghiệp từ Trường Đại học Dược Hà Nội:

● TS.DS. Đỗ Thị Nguyệt Quế: Chuyên gia đầu ngành với hơn 20 năm giảng dạy tại đại học Dược.

● Anh Phạm Quang Huy (Giám đốc vận hành): Với 11 năm kinh nghiệm trong nhà máy dược phẩm, cựu sinh viên K65 Đại học Dược Hà Nội.

● Chị Phương Hồng Nhung (Trưởng phòng chất lượng): 8 năm kinh nghiệm thực chiến, cựu sinh viên K67 Đại học Dược Hà Nội.

● Anh Nguyễn Văn Quang (Trưởng phòng nghiên cứu): 6 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong nghiên cứu dược phẩm, cựu sinh viên K67 Đại học Dược Hà Nội. Cùng nhiều anh chị DS khác

Đội ngũ R&D, QA/QC và tư vấn 100% là các Dược sĩ có bằng cấp chính quy, đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay khách hàng đều là một sản phẩm "Chuẩn Dược Khoa" an toàn.

Niềm tin từ cộng đồng chuyên môn

Không cần những chiến dịch quảng cáo rầm rộ, Nuxumi khẳng định vị thế qua sự ủng hộ của giới chuyên gia:

● Đối tác tin cậy : Là đối tác tin cậy của hệ thống nhà thuốc Trung Sơn Pharma, đồng thời là nhà tài trợ đồng hành sát cánh cùng nhiều hoạt động của Trường Đại học Dược Hà Nội đồng hành cũng các dược sỹ bác sỹ trong chiến dịch phòng chống dịch covid.

● Bảo chứng chuyên môn: Sản phẩm được tin dùng và đánh giá cao bởi các giảng viên (Tiến sĩ, Thạc sĩ) và sinh viên trường Dược, cùng các KOC có tiếng trong ngành như PGS. Dược sĩ Phạm Thế Hải, DS Tùng Chi)

● Lan tỏa truyền thông: Thương hiệu liên tục nhận được sự quan tâm và đưa tin từ các trang báo uy tín về sức khỏe và y học.

Nuxumi không chỉ là nước súc miệng, đó là giải pháp hỗ trợ bảo vệ sức khỏe răng miệng, sức khỏe đường hô hấp – Nơi khoa học và tâm huyết hội tụ để chăm sóc đường thở cho hàng triệu gia đình Việt.

