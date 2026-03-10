Tổ hợp Y tế Mediplus: Chặng đường 5 năm hình thành hệ sinh thái y tế số và định hướng chiến lược đến năm 2030

Trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, việc ứng dụng công nghệ không chỉ dừng lại ở quản lý hành chính mà đang tiến sâu vào hỗ trợ lâm sàng và quản trị vận hành. Ghi nhận tại cột mốc 5 năm phát triển của Tổ hợp Y tế Mediplus (2021 – 2026), mô hình hệ sinh thái y tế số thông minh đang cho thấy những hiệu quả cụ thể trong việc tối ưu hóa quy trình và minh bạch hóa hoạt động y tế tư nhân.

Số hóa hồ sơ bệnh án: Bước đi từ yêu cầu thực tiễn đến tiêu chuẩn vận hành

Chuyển đổi số trong y tế là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm giảm tải thủ tục hành chính và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán. Trong bối cảnh đó, Tổ hợp Y tế MEDIPLUS đã triển khai mô hình hệ sinh thái y tế số dựa trên ba trụ cột cốt lõi: Con người, Công nghệ và Vận hành. Điểm nhấn đáng chú ý trong hành trình 5 năm qua là việc đơn vị này trở thành phòng khám đầu tiên tại Hà Nội và là cơ sở y tế thứ 12 trên cả nước được Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế công bố triển khai bệnh án điện tử (EMR).

Mediplus đa dạng các chuyên khoa

Việc áp dụng bệnh án điện tử không chỉ loại bỏ hồ sơ giấy mà còn tạo ra một nền tảng dữ liệu tập trung, cho phép bác sĩ truy cập lịch sử bệnh lý của khách hàng theo thời gian thực với tính bảo mật cao. Áp dụng công nghệ góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giúp bác sĩ tập trung hơn vào công tác chuyên môn và tương tác với người bệnh.

Bên cạnh phần mềm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được chú trọng đầu tư với các trang thiết bị từ những đơn vị cung ứng toàn cầu như GE Healthcare, Fujifilm và Roche. Việc kết hợp giữa thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại (MRI, CT đa dãy, nội soi nhuộm màu) và hệ thống quản lý dữ liệu số đã tạo ra một quy trình khép kín, đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong hồ sơ sức khỏe của hơn 300.000 lượt khách hàng đã thăm khám tại đây.

Mediplus tiên phong ứng dụng công nghệ vào chẩn đoán và điều trị cho khách hàng

Chuẩn hóa quốc tế và lộ trình mở rộng mạng lưới y tế số giai đoạn 2026 - 2030

Từ những kết quả đạt được sau 5 năm hình thành và phát triển giữa giai đoạn thách thức của đại dịch COVID-19, MEDIPLUS đã xác định chiến lược cho giai đoạn tiếp theo (2026 – 2030) là dẫn đầu hệ sinh thái y tế số thông minh tại Việt Nam. Mục tiêu trọng tâm của chiến lược này là chuyển đổi từ mô hình điểm sang mạng lưới y tế phủ rộng, song song với việc nâng cấp các tiêu chuẩn chất lượng lên tầm quốc tế.

Về quy mô, sau khi vận hành ổn định cơ sở tại Hà Nội, đơn vị đã mở rộng hệ sinh thái với cơ sở thứ hai tại Nam Định có diện tích 4.000 m² và hơn 30 phòng chức năng. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch phát triển mạng lưới các điểm khám chữa bệnh trên toàn quốc, nhằm đưa dịch vụ y tế có ứng dụng công nghệ cao đến gần hơn với người dân các địa phương.

PKĐK Mediplus Nam Định nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân Nam Định và các tỉnh lân cận

Về chất lượng quản trị, lộ trình 5 năm tới của MEDIPLUS tập trung vào việc đạt được các chứng chỉ quốc tế uy tín như ISO, JCI và Temos. Việc theo đuổi các tiêu chuẩn này đòi hỏi sự đồng bộ khắt khe trong mọi khâu vận hành, từ kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh đến minh bạch tài chính và quy trình lâm sàng. Chị Nguyễn Vũ Thu Hà – Giám đốc Vận hành Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Medicalplus Việt Nam cho biết, đơn vị cam kết tối ưu hóa mọi quy trình dựa trên nền tảng công nghệ sẵn có để đảm bảo dịch vụ luôn nhất quán và hiệu quả.

Song song với việc mở rộng, đơn vị dự kiến tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Big Data và AI vào quản lý lâm sàng để hỗ trợ chẩn đoán chính xác hơn và tối ưu hóa phác đồ điều trị cho từng cá nhân. Theo TS.BSCKII Lê Quốc Việt – Giám đốc chuyên môn, việc kết hợp giữa kinh nghiệm của hơn 500 chuyên gia đầu ngành và các công nghệ hỗ trợ hiện đại là chìa khóa để xây dựng một môi trường y khoa chính trực, lấy người bệnh làm trung tâm.

TS.BSCKII Lê Quốc Việt – Giám đốc chuyên môn Tổ hợp Y tế Mediplus

Sự phát triển của những mô hình y tế số như MEDIPLUS không chỉ đóng góp vào sự tăng trưởng của khối y tế tư nhân mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu số hóa toàn diện ngành y tế, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng thông qua việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe minh bạch và hiệu quả.

Thông tin về Mediplus

Mediplus vận hành theo mô hình hệ sinh thái y tế số thông minh khép kín, lấy khách hàng làm trung tâm, kết nối chặt chẽ giữa con người – công nghệ – vận hành để mang lại trải nghiệm khám chữa bệnh liền mạch, an tâm và chất lượng cao.

Hiện nay, Mediplus có hai cơ sở chính:

• PKĐK Mediplus Tân Mai – Tòa nhà Mandarin Garden 2, phường Tương Mai, Hà Nội.

• PKĐK Mediplus Nam Định – Số 1B, Đường Trần Anh Tông, phường Nam Định, Ninh Bình (Đối diện Trúc Lâm Thiên Trường).

Hotline: 19003366

Website: mediplus.vn