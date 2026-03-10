Bệnh viện K thêm ‘vũ khí’ hiện đại chống ung thư, rút ngắn thời gian điều trị

TPO - Sáng 10/3, tại cơ sở 1 (Quán Sứ), Bệnh viện K tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa vào vận hành hai hệ thống máy xạ trị cùng gần 100 thiết bị tiên tiến được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người bệnh.

Rút ngắn thời gian xạ trị, bảo vệ tối đa mô lành

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết điều trị ung thư hiện nay là điều trị đa mô thức, kết hợp giữa phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Trong đó, xạ trị giữ vai trò quan trọng, mang lại hiệu quả cao cho nhiều nhóm bệnh ung thư.

Trước nhu cầu điều trị ngày càng tăng, Bệnh viện K đã đầu tư hai máy gia tốc xạ trị Versa HD phiên bản mới nhất. Hệ thống này cho phép triển khai đồng bộ các kỹ thuật xạ trị tiên tiến như 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT. Với suất liều đạt từ 1.500–2.200 MU/phút, thời gian điều trị mỗi ca được rút ngắn đáng kể, từ khoảng 10 phút xuống còn 2–3 phút.

Công nghệ mới giúp tập trung liều bức xạ tối đa vào khối u, đồng thời hạn chế ảnh hưởng tới các cơ quan lành xung quanh, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị và giảm biến chứng cho người bệnh.

Máy xạ trị hiện đại được Bệnh viện K đưa vào sử dụng tại cơ sở Quán Sứ.

Song song với đó, hệ thống mô phỏng CT 4D, thiết bị theo dõi chuyển động bề mặt bệnh nhân Sentinel – C-RAD cùng các công nghệ SGRT, IGRT, bàn điều trị 6 chiều HexaPOD và CBCT 4D được tích hợp nhằm kiểm soát chuyển động khối u theo từng nhịp thở. Nhờ vậy, quá trình xạ trị diễn ra chính xác, an toàn và không xâm lấn. Các kỹ thuật kiểm soát hô hấp như Breath-hold, Gating, DIBH cũng được áp dụng để tối ưu hóa liều điều trị.

Bổ sung hàng trăm thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư

Tại cơ sở Quán Sứ, hệ thống xạ trị Versa HD được kết nối với máy mô phỏng CT 4D và phần mềm lập kế hoạch xạ trị Monaco phiên bản 6.2.1 tích hợp trí tuệ nhân tạo. Công nghệ này hỗ trợ tự động khoanh vùng khối u, đồng thời cho phép hội chẩn trực tuyến giữa các chuyên gia.

Toàn bộ quy trình xạ trị từ mô phỏng, lập kế hoạch đến điều trị được quản lý bằng hệ thống kiểm soát chất lượng đạt chuẩn quốc tế của IAEA và ISRS. Các bước thực hiện trong cùng một phòng nhằm tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Quy trình xạ trị cũng tuân thủ các khuyến cáo chuyên môn của các hiệp hội xạ trị tại Mỹ và châu Âu.

Không chỉ đầu tư cho lĩnh vực xạ trị, Bệnh viện K còn trang bị nhiều hệ thống hiện đại phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư như: 8 hệ thống nội soi thế hệ mới; hơn 30 thiết bị xét nghiệm; hệ thống phẫu thuật nội soi 3D độ phân giải 4K tích hợp công nghệ huỳnh quang ICG; hệ thống monitoring theo dõi từ xa; máy chụp cộng hưởng từ (MRI); máy sinh thiết vú hút chân không; hệ thống đốt u bằng sóng cao tần; máy chụp X-quang tuyến vú kỹ thuật số; máy chụp cắt lớp vi tính 64 lớp tích hợp chức năng mô phỏng trong lập kế hoạch xạ trị.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K phát biểu khai mạc.

Bước phát triển mới trong ứng dụng công nghệ điều trị ung thư

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chúc mừng tập thể Bệnh viện K đã nỗ lực đưa vào vận hành hệ thống xạ trị và nhiều trang thiết bị y tế hiện đại tại cơ sở Quán Sứ.

Theo Thứ trưởng, việc đưa các thiết bị này vào hoạt động không chỉ là niềm vui của riêng Bệnh viện K mà còn là bước tiến quan trọng của ngành y tế trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào chẩn đoán và điều trị ung thư. Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị bệnh viện khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị mới, đồng thời phát huy vai trò đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho các tuyến dưới.

Được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế, Bệnh viện K được cấp vốn đầu tư 790 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách nhà nước, bên cạnh đó Chính phủ Nhật Bản cũng dành cho Bệnh viện K sự quan tâm đặc biệt thông qua hình thức viện trợ không hoàn lại trang thiết bị với số tiền 1,83 tỷ yên (tương đương 300 tỷ đồng), đến nay Bệnh viện K chính thức đưa vào vận hành hàng trăm trang thiết bị hiện đại tại cơ sở 1 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Việc vận hành đồng bộ hai hệ thống xạ trị gia tốc cùng hàng trăm thiết bị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ không chỉ góp phần giảm tải cho các cơ sở khác của Bệnh viện K mà còn nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người bệnh ung thư.

Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện K cho biết sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ, hướng tới mục tiêu cải thiện hiệu quả điều trị và mang lại trải nghiệm chăm sóc tốt hơn cho người bệnh.