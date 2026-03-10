Bé gái 6 tuổi ở Quảng Trị tử vong nghi do chó dại cắn

TPO - Một bé gái 6 tuổi ở xã Kim Phú (Quảng Trị) vừa tử vong nghi liên quan đến bệnh dại sau hơn 3 tháng bị chó cắn nhưng không tiêm vắc xin. Điều đáng chú ý là con chó đã cắn cháu bé đến nay vẫn còn sống, khiến ngành y tế đang tiếp tục xác minh, điều tra dịch tễ.

Ngày 10/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi liên quan đến bệnh dại.

Cháu bé có các triệu chứng của bệnh dại.

Nạn nhân là cháu C.G.H (SN 2020), trú tại xã Kim Phú. Theo người nhà, vào tháng 12/2025, cháu bé bị chó cắn vào ngón tay nhưng không có ai chứng kiến sự việc. Sau khi bị cắn, cháu không được xử trí vết thương và cũng không được tiêm vắc xin phòng dại. Trong hơn 3 tháng sau đó, cháu bé hoàn toàn không có biểu hiện bất thường.

Tuy nhiên, đến chiều 9/3/2026, cháu xuất hiện các triệu chứng nôn, sủi bọt mép, kích thích nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa với chẩn đoán viêm màng não, chưa loại trừ bệnh dại. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới vào lúc 19 giờ 50 phút cùng ngày.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, kích thích, da niêm mạc hồng, bụng mềm, nôn liên tục và được chẩn đoán theo dõi viêm màng não, theo dõi bệnh dại do chó cắn. Cháu được chuyển vào Khoa Hồi sức nhi để tiếp tục điều trị.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu điển hình của bệnh dại như tăng tiết đờm dãi, lơ mơ kích động, sợ ánh sáng, sợ gió, sợ âm thanh, sợ nước; đồng tử hai bên giãn 3mm, phản xạ ánh sáng kém, sốt cao liên tục.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, bệnh nhân ngưng thở, ngưng tim. Sau khi được hồi sức, tim đập trở lại nhưng gia đình xin đưa cháu về nhà. Trên đường về, cháu bé đã tử vong.

Theo lãnh đạo CDC Quảng Bình, qua xác minh bước đầu, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào khác bị con chó nói trên cắn. Đáng chú ý, con chó đã cắn cháu bé hiện vẫn còn sống, vì vậy ngành y tế đang tiếp tục phối hợp với lực lượng thú y để theo dõi và xác minh thêm yếu tố dịch tễ.

CDC tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Minh Hóa phối hợp Chi cục Thú y và chính quyền địa phương rà soát các hộ nuôi chó, mèo; tăng cường tuyên truyền người dân quản lý vật nuôi, tiêm phòng đầy đủ.

Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn cần rửa sạch vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin phòng dại kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.