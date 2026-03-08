Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng:

Clip: Người đàn ông đá chó cảnh ở tiệm spa gây bức xúc

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông đá chú chó xong thản nhiên ra đứng phía trước đường, người đi cùng cũng bình thản ngồi trên ghế lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.

Chia sẻ với Tiền Phong tối 8/3, anh T., chủ một spa ở đường An Thượng 3 (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) vẫn chưa hết bức xúc khi thú cưng của mình bị đá gãy 3 xương sườn.

Người đàn ông đá chú chó cảnh gãy xương sườn gây phẫn nộ.

Anh kể chiều 7/3, có hai vị khách nước ngoài đến tiệm spa của anh, khi đó ở tiệm không có người nên hai người ngồi đợi. Một người ngồi trong nhà lướt điện thoại rồi bỗng nhiên đứng dậy đi thẳng ra cửa, đá vào chú chó đang nằm. Cú đá mạnh khiến chú chó nhỏ đập vào cửa rồi dội ngược ra giữa sân, kêu thảm thiết.

Người đàn ông này đá chú chó xong thản nhiên ra đứng phía trước đường, người đi cùng cũng bình thản ngồi trên ghế lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.

"Lúc đó trong tiệm không có ai cả, vợ tôi cũng ra ngoài. Tầm 15 phút sau vợ tôi trở về thì thấy chú chó kêu gào đau đớn nên đưa tới phòng khám thú y. Kết quả chụp phim cho thấy chú chó bị gãy tới 3 xương sườn. Vì chó cưng của tôi nhỏ quá nên bác sĩ bảo không thể bó bột được, chỉ đợi tự liền xương và phục hồi", anh xót xa.

Anh chia sẻ thêm, đây là chú chó phốc sóc gia đình anh nuôi nhiều năm trời, chăm sóc và yêu thương hết mực, coi như người bạn thân thiết. Sau khi bị gãy xương sườn, chú chó đi lại khó khăn, hoảng sợ, gia đình rất xót nhưng cũng chỉ biết cho uống thuốc giảm đau và vỗ về, chăm chút ăn uống hơn để sớm hồi phục.

1-4709.jpg
Chú chó phốc sóc bị gãy 3 xương sườn.

"Qua trích xuất camera và tìm hiểu hàng xóm xung quanh thì hai người này là du khách nước ngoài, nói tiếng Trung Quốc, khi tới spa của tôi còn kéo theo cả vali. Gia đình tôi rất phẫn nộ trước hành động bạo lực, vô cảm với động vật, nhưng vì họ là du khách, cũng có thể đã về nước rồi nên không trình báo công an", anh nói thêm.

Sau khi clip người đàn ông đá chú chó lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là các hội nhóm về du lịch, rất nhiều người dân, du khách đã bày tỏ bức xúc trước hành động này. Không ít người còn lên án, mong muốn hành vi bạo hành, đối xử tàn nhẫn với động vật phải bị xử lý thích đáng.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #du khách #bạo hành độn vật #phốc sóc #chó cảnh #spa #Trung Quốc #An Thượng #thú cưng

Xem thêm

Cùng chuyên mục