Bí thư TPHCM thêm nhiệm vụ mới

Ngô Tùng
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang là Trưởng Tiểu ban An ninh mạng TPHCM, cơ quan được thành lập nhằm thống nhất chỉ đạo, điều phối chung sự phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan có liên quan về an ninh mạng.

Ngày 9/3, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định thành lập Tiểu ban An ninh mạng TPHCM. Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM - làm Trưởng Tiểu ban An ninh mạng TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trong buổi tiếp xúc cử tri hai phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh mới đây. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Phó trưởng Tiểu ban Thường trực.

Các Phó trưởng Tiểu ban gồm lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị khác: Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức.

Ngoài ra, Tiểu ban An ninh mạng TPHCM còn có 9 thành viên gồm: Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận, quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng, Phó Giám đốc Công an TPHCM Bùi Thanh Trực và Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh.

Công an TPHCM là Cơ quan Thường trực Tiểu ban An ninh mạng TPHCM.

Tiểu ban An ninh mạng TPHCM được thành lập nhằm thống nhất chỉ đạo, điều phối chung sự phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan có liên quan về an ninh mạng. Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM chỉ đạo xử lý các vấn đề mới, còn chồng chéo, chưa được quy định hoặc vấn đề phức tạp cần sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng…

Ngô Tùng
