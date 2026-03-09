Đà Nẵng: Cây lớn bật gốc đổ ngang đường, gây mất điện nhiều hộ dân

TPO - Tối 9/3, một cây xanh lớn bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường Phan Châu Trinh (TP. Đà Nẵng). Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn; nhiều hộ dân xung quanh bị mất điện.

Cây xanh lớn bật gốc đổ chắn đường gây mất điện tại Đà Nẵng. Video: Duy Quốc.

Theo người dân sống gần hiện trường, sự việc xảy ra vào khoảng 20h45 hôm nay. Thời điểm này, người dân địa phương bất ngờ nghe một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài.

"Lúc đó, cả nhà tôi đang nằm nghỉ thì nghe tiếng động mạnh ở ngoài đường nên vội chạy ra xem. Khi ra đến nơi, mọi người thấy cây lớn trước nhà đã bật gốc, đổ chắn ngang đường. Nhiều dây điện phía trên cũng bị kéo theo nên cả khu vực bị mất điện. Rất may sự việc không gây thiệt hại cho người đi đường”, ông Trần Nhật, người dân sống tại khu vực, cho biết.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cây xanh bị đổ có thân lớn, tán rộng. Cây đổ ra lòng đường, kéo theo nhiều dây điện phía trên. Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn tạm thời.

Người dân đã chủ động đặt vật cảnh báo, nhắc nhở các phương tiện hạn chế lưu thông qua khu vực nguy hiểm, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Duy Quốc.

Vị trí cây xanh bật gốc đổ ra đường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương cùng đơn vị điện lực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, triển khai các biện pháp khắc phục.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp cắt tỉa các nhánh cây lớn, từng bước giải tỏa phần thân cây chắn ngang mặt đường nhằm khôi phục giao thông. Do cây có kích thước lớn nên việc cưa cắt, di dời gặp nhiều khó khăn và mất khá nhiều thời gian.

Đến 22h30, các lực lượng vẫn tiếp tục xử lý hiện trường, đồng thời kiểm tra và khắc phục sự cố đường dây điện để sớm cấp điện trở lại cho các hộ dân bị ảnh hưởng.