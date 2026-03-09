Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng: Cây lớn bật gốc đổ ngang đường, gây mất điện nhiều hộ dân

Duy Quốc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 9/3, một cây xanh lớn bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường Phan Châu Trinh (TP. Đà Nẵng). Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn; nhiều hộ dân xung quanh bị mất điện.

Cây xanh lớn bật gốc đổ chắn đường gây mất điện tại Đà Nẵng. Video: Duy Quốc.

Theo người dân sống gần hiện trường, sự việc xảy ra vào khoảng 20h45 hôm nay. Thời điểm này, người dân địa phương bất ngờ nghe một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài.

"Lúc đó, cả nhà tôi đang nằm nghỉ thì nghe tiếng động mạnh ở ngoài đường nên vội chạy ra xem. Khi ra đến nơi, mọi người thấy cây lớn trước nhà đã bật gốc, đổ chắn ngang đường. Nhiều dây điện phía trên cũng bị kéo theo nên cả khu vực bị mất điện. Rất may sự việc không gây thiệt hại cho người đi đường”, ông Trần Nhật, người dân sống tại khu vực, cho biết.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cây xanh bị đổ có thân lớn, tán rộng. Cây đổ ra lòng đường, kéo theo nhiều dây điện phía trên. Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn tạm thời.

Người dân đã chủ động đặt vật cảnh báo, nhắc nhở các phương tiện hạn chế lưu thông qua khu vực nguy hiểm, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

tp-caybatgocdn-4.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Duy Quốc.
tp-caybatgocdn-1.jpgVị trí cây xanh bật gốc đổ ra đường.
tp-caybatgocdn-2.jpg
tp-caybatgocdn.jpg
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương cùng đơn vị điện lực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, triển khai các biện pháp khắc phục.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp cắt tỉa các nhánh cây lớn, từng bước giải tỏa phần thân cây chắn ngang mặt đường nhằm khôi phục giao thông. Do cây có kích thước lớn nên việc cưa cắt, di dời gặp nhiều khó khăn và mất khá nhiều thời gian.

Đến 22h30, các lực lượng vẫn tiếp tục xử lý hiện trường, đồng thời kiểm tra và khắc phục sự cố đường dây điện để sớm cấp điện trở lại cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Duy Quốc
#đà nẵng #cây canh lớn #mất điện #tai nạn cây #giao thông #cây đổ

Xem thêm

Cùng chuyên mục