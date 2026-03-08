Đà Nẵng dán số đường dây nóng khắp các cây xăng

TPO - Ngày 8/3, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho hay đã dán số điện thoại đường dây nóng tại tất cả các cửa hàng xăng dầu trên toàn địa bàn.

Số điện thoại đường dây nóng được dán ở tất cả các cửa hàng xăng dầu tại Đà Nẵng.

Hai số điện thoại đường dây nóng gồm 0829.001.799 và số điện thoại của đội trưởng đội quản lý thị trường phụ trách khu vực nơi đặt cửa hàng xăng dầu. Hai số này sẽ hoạt động 24/24h để tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Nội dung phản ánh gồm: không có bảng giá, bán cao hơn giá niêm yết; đóng cửa nghỉ bán không lý do, treo biển “hết xăng, dầu” sai sự thật; chỉ bán nhỏ giọt, khống chế số tiền mua; mở cửa muộn hoặc đóng cửa sớm hơn giờ đã thông báo.

Chi cục Quản lý thị trường cho biết thêm, qua kiểm tra, giám sát tại các cửa hàng bán lẻ không ghi nhận tình trạng ngừng bán hàng trái phép, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá trái quy định. Hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ diễn ra bình thường, thực hiện đúng quy định về việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Các cửa hàng xăng dầu chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nguồn cung xăng dầu cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, có 2 cửa hàng xăng dầu tạm ngừng bán mặt hàng dầu Diezel do chưa có nguồn hàng, đã được kiểm tra và xác nhận bể chứa của cửa hàng không còn tồn dầu Diezel.

Hiện doanh nghiệp đã kịp thời cung ứng mặt hàng này để phục vụ người tiêu dùng.

Lực lượng Quản lý thị trường cũng khuyến cáo người dân không mang can, phuy hoặc các vật dụng khác để mua xăng dầu về tích trữ, bởi nguồn cung xăng dầu trên thị trường hiện vẫn được bảo đảm. Việc chứa đựng xăng dầu trong các vật dụng không đúng quy định tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, cháy nổ.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngăn chặn tình trạng găm hàng, không thực hiện đúng quy định về niêm yết giá và thời gian bán hàng, kinh doanh xăng dầu nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành minh bạch, ổn định.